Klasik aşure tarifi: Geleneksel lezzet aşure nasıl yapılır? İşte aşure malzemeleri…

Bereketi ve bolluğu simgeleyen aşure, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın 10. günü yapılmaktadır. Bu sene 9 Eylül’e denk gelen aşure günü içi bir çok evde tencereler çıkar ve aşure hazırlıkları başlar. Sizin için hazırladığımız aşure tarifi ile sizde kendi aşurenizi yapıp sevdiklerinize dağıtabilirsiniz. İşte aşure malzemeleri ve tarifi…

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı'nın 10'na denk gelen gün Aşure günü olarak kabul edilmektedir. Bolluk, bereket ve birliği temsil eden aşure yöreden yöreye farklılıklar gösterse de her yerde ana ürün buğday, kuru fasulye, nohut, şeker ve sudur. Sizin için hazırladığımız tarif ile siz de evinizde dilediğiniz gibi aşure yapıp sevdiklerinize dağıtabilirsiniz. İşte aşure için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

AŞURE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-3 bardak aşurelik buğday

-½ çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için:

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

-Tarçın

AŞURE TARİFİ

Öncelikle nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

Afiyet olsun.