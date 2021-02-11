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Kofana bolluğu! Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü…

Son günlerde hava şartlarına da bağlı olarak Marmara Denizi'nde en son 10 yıl önce görüldüğü söylenen kofana bolluğu yaşanıyor. Tezgahlarda geçen hafta kilosu 300 liradan satılan kofananın kilosu 70 liraya kadar düştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:36, 11/02/2021
Haberler Gurme
Kofana bolluğu! Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü…

Marmara Denizi’nde en son 10 yıl önce bol olarak görülen kofana balıkçıların ağına takılmaya başladı. Dört kilodan başlayan ağırlığı ile dikkatleri çeken kofana, bollaşmasıyla kilosu 300 liradan 70 liraya kadar düştü.

LÜFERİN BABASI, SARIKANATIN DEDESİ

Tezgahlarda balığa yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, “10 senedir olmayan bu balık lüferin babası, sarıkanatın dedesi, çinekopun büyük büyük dedesi oluyor. 10 seneden sonra kilosu 250-300 TL’ydi, bugün 70 liraya düştü. Beklentimizin çok üstünde. Üç tane olur, beş tane olurdu ama 15 tane bir arada olmazdı. Palamuttan sonra hamsiden sonra sarıkanattan sonra şimdi kofana bayramı yaşanıyor. Deniz temizlendikçe Marmara’ya Karadeniz’e bu balık dönüş yapıyor. İnşallah bol bol tüketeceğiz” dedi. (İHA)