Köfte nasıl yapılır? İşte köfte tarifi ve malzemeleri…

Klasik kızarmış köfteyi mutfaklarınıza getirmenin tam zamanı. Sevdikleriniz için yapabileceğiniz birçok köfte tarifi olsa da en beğenileni tabi ki yağda kızarmış mis gibi kokan bol maydanozlu klasik köftedir. Özellikle annelerin elinden yediğimiz köfteleri şimdi yapma sırası sizde. İşte klasik köfte için gerekli malzemeler ve pratik tarifi…

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan köftenin birçok çeşidi vardır. Her tarifi birbirinden lezzetli olan köftenin en popüleri tabi ki tavada kızarmış olan klasik köftedir. Her yaştan kişinin bayılarak yediği köfteyi sofralarınıza getirmeniz için gerekli malzemeleri ve en pratik tarifi sizin için hazırladık. İşte ayrıntılar…

Köfte tarifi için malzemeler

– 1 tane soğan

– 1 ekmek içi

– ½ demet maydanoz

– ½ gr dana kıyma

– 1 tane yumurta

– ½ kaşık zeytinyağı

– 1 çay kaşığı kimyon

– 1 çay kaşığı karabiber

– Tuz

Köfte tarifi

Öncelikle soğanları mutfak robotundan geçirerek iyice doğrayın. Rende de yapabilirsiniz. Ardından maydanozları ince ince kıyın. Ekmek içini de robottan geçirerek inceltin. Daha sonra geniş bir kabın içinde tüm malzemeleri birleştirip iyice yoğurun. Ardından parçalar halinde kopararak şekillendirin. Şekillendirirken elinizi hafif ıslatırsanız harç elinize yapışmaz. Kızartma tavasına çok az ayçiçeği yapı koyup kızdırın. Köfteleri arkalı önlü kızartın. Afiyet olsun.