Köfteli çorba tarifi: Köfteli çorba malzemeleri…

Kızartma, fırında, soslu… Köfteyi her haliyle sevenler için yepyeni bir köfteli çorba tarifi veriyoruz. Pirinci, yoğurdu, unu, yumurtası ve tabi ki muhteşem köfteleriyle birlikte hem leziz hem de çok sağlıklı olan köfteli çorbanın sanıldığı kadar zor bir yapılışı da yok. Un çorbasını hatırlatan tarifi ile aslında kolay bile sayılabilir. İster misafirleriniz için ister de ev halkınız için rahatlıkla hazırlayabileceğiniz köfteli çorba için gerekli malzemeleri sizin için yazdık. İşte köfteli çorba tarifi…

Köfte severlerin çok hoşuna gidecek köfteli çorba şifa dağıtıyor. Hem içindeki köfteler ile hem de yoğurt, yumurta gibi malzemeler ile oldukça sağlıklı olan köfteli çorba oldukça da lezzetli bir çorba. İşte köfteli çorba için gerekli malzemeleri ve tarifi…

KÖFTELİ ÇORBA MALZEMELERİ



Çorbası için;

– 3 kaşık sıvı yağ

– 1 soğan

– 6 bardak sıcak su

– Yarım bardak erişte (İsteğe göre)

– Tuz

Köftesi için;

– 250 gr kıyma

– 2 kaşık pirinç (kırık)

– 1 kaşık galeta unu

– Pul biber

– Karabiber

– Tuz

Sosu için;

– Sıvı yağ

– Kırmızı toz biber

Terbiyesi için;

– 1 yumurta

– 4 kaşık yoğurt

– 2 kaşık un

KÖFTELİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Öncelikle köfteyi hazırlama ile başlayabilirsiniz. Kıymayı büyük cam bir kâseye alın. Üzerine kırık pirinci ve baharatları ilave edip iyice karıştırın. Ellerinizi hafif ıslatıp küçük misketler gibi şekil verin. Geniş bir tepsiye un serpip şekil verdiğiniz köfteleri oraya atın. En son tepsiyi sallayarak her yerine un bulaşmasını sağlayın. Daha sonra çorbayı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Soğanları küp küp doğrayıp sıvı yağ koyduğunuz tencerede hafif kavurun. Daha sonra sıcak suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Köfteleri üzerine atın 5 dakika kadar pişirin. Daha sonra da erişteki ekleyin ve karıştırın. Bir başka kabın içinde de terbiyesi için unu, yoğurdu ve yumurtayı iyice çırpın. Kaynayan çorbadan bir kepçe terbiyenin içine alıp karıştırın ve daha sonra tüm terbiyeyi çorbanın içine döküp karıştırın. Sosu için bir tavada sıvı yağ ile toz biber hafifi çevirip kâselere koyduğunuz çorbanın üzerinde gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun.