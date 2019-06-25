Köfteli çorba tarifi: Köfteli çorba malzemeleri…

Köfte severlerin çok hoşuna gidecek köfteli çorba şifa dağıtıyor. Hem içindeki köfteler ile hem de yoğurt, yumurta gibi malzemeler ile oldukça sağlıklı olan köfteli çorba oldukça da lezzetli bir çorba. İşte köfteli çorba için gerekli malzemeleri ve tarifi…
KÖFTELİ ÇORBA MALZEMELERİ
Çorbası için;
– 3 kaşık sıvı yağ
– 1 soğan
– 6 bardak sıcak su
– Yarım bardak erişte (İsteğe göre)
– Tuz
Köftesi için;
– 250 gr kıyma
– 2 kaşık pirinç (kırık)
– 1 kaşık galeta unu
– Pul biber
– Karabiber
– Tuz
Sosu için;
– Sıvı yağ
– Kırmızı toz biber
Terbiyesi için;
– 1 yumurta
– 4 kaşık yoğurt
– 2 kaşık un
KÖFTELİ ÇORBA NASIL YAPILIR?
Öncelikle köfteyi hazırlama ile başlayabilirsiniz. Kıymayı büyük cam bir kâseye alın. Üzerine kırık pirinci ve baharatları ilave edip iyice karıştırın. Ellerinizi hafif ıslatıp küçük misketler gibi şekil verin. Geniş bir tepsiye un serpip şekil verdiğiniz köfteleri oraya atın. En son tepsiyi sallayarak her yerine un bulaşmasını sağlayın. Daha sonra çorbayı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Soğanları küp küp doğrayıp sıvı yağ koyduğunuz tencerede hafif kavurun. Daha sonra sıcak suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Köfteleri üzerine atın 5 dakika kadar pişirin. Daha sonra da erişteki ekleyin ve karıştırın. Bir başka kabın içinde de terbiyesi için unu, yoğurdu ve yumurtayı iyice çırpın. Kaynayan çorbadan bir kepçe terbiyenin içine alıp karıştırın ve daha sonra tüm terbiyeyi çorbanın içine döküp karıştırın. Sosu için bir tavada sıvı yağ ile toz biber hafifi çevirip kâselere koyduğunuz çorbanın üzerinde gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun.