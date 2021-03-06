‘Kolajen deposu’ pöçe yoğun talep

Et ve Süt Kurumu’ndan 2018’de emekli olan Abdülkerim Yıldız ve eşi Hatice Yıldız, KOSGEB’den aldıkları destekle kent merkezinde esnaf lokantası açarak, pöç yemeği ve çorbasıyla ünlendi.

Dananın kuyruğundan hazırlanan ve içindeki kolajen yapısıyla kalp ve damar hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ile özellikle eklem sorunlarına iyi geldiği belirtilen pöç yemeği, lezzetiyle de bilenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Pöç, tüketildiği zaman uzun süre tok tutmasıyla da talep görüyor. Orta Anadolu’ya özgü bu yemeği kentte nadir tanıyan olduğunu belirten pöç ustası Abdülkerim Yıldız, ‘mucize’ olarak nitelendirdiği çorbayı herkese tavsiye ediyor.

“DOKTORLARA SORDUK”

Pöç yemeğini anlatan Aşçı Abdülkerim Yıldız, şunları söyledi:

“Kolajen deposu olan pöç, aynı zamanda eklem ağrıları, kırık, çıkık, cilt ve kalp hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İnsanlar bunu akşamdan kelle fırınlarına verip sabah alıp tüketiyorlar. Evlerde de hanımlar pöçü temizleyip düdüklü tencerelerde pişirerek tüketebilir. Suyu çorbalarda, yemeklerde kullanılırken eti de bütün yemeklerde kullanılabiliyor. Maliyeti çok yüksek ama gerekli olan bir besin maddesi olduğu için bu pek de önemli olmuyor.”

“Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki doktorlarımıza sorduk. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda kırık, çıkık, cilt, kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğini öğrendik. Mutlaka 15 günde bir hem çocukların hem de bireyin kendisinin tüketmesi çok önemli.”

“Pöçü ilk kez tüketen müşterilerim ağır olduğunu söyledi. Pişirilirken öncelikle 1-2 saat soğuk suyun içinde bekletiliyor. Güzelce temizledikten sonra eklem yerlerinden ayırıyoruz. Daha sonra düdüklü tencerede 3-4 saat pişiriyoruz. Pişirdikten sonra çorba için kemiklerini ayırıyoruz.”

Pöç çorbasını devamlı tükettiğini söyleyen müşterilerden Mehmet Kuruçay ise, “Buraya açıldığı günden beri düzenli olarak gelirim. Bu çorba insanı zinde ve tok tutuyor. Yaşlı bir annemiz var, o rahatsızlandığı zaman muhakkak pöç çorbası alıp götürüyoruz. Çorbanın tadı çok güzel ve şifa deposu. İçerisindeki kolajen özellikle yüze sürülerek cilde iyi geliyor” diye konuştu. (DHA)