Kolay browni tarifi: Klasik browni nasıl yapılır?

Akşam yemeğinden sonra çayın yanına gidebilecek bir tatlı tarifi arayanlar için şahane bir önerimiz var. Browni tarifi ile çikolataya doyacak harika bir kek yiyebileceksiniz. Özellikle çikolata tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği browni için hazırladığımız tarif ile hazır keklere taş çıkaracak bir lezzet yapabilirsiniz. İşte browni malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

Çoğu kişi tarafından ıslak kek olarak bilinen browni adını da ıslak kekinden almıştır. Büyük küçük herkesin severek tükettiği bir kek olan browni özellikle kakao ve çikolata sevenler için vazgeçilmez bir lezzettir. Normal kek yapmaktan daha zor olmayan browni hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz hem de kendinizi şımartabileceğiniz bir lezzettir. Pratik yapısı sayesinde çok fazla tercih edilen browni için gereken malzemeler ve ayrıntılı tarifini öğrenmek istiyorsanız buyurun haberimize…

BROWNİ YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-3 yumurta

-1 bardak toz şeker

-2 bardak un

-1 bardak sıvı yağ

-1 bardak süt

-1 paket kakao

-100 gr bitter çikolata

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

BROWNİ TARİFİ

Öncelikle derin bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri mikser ile beyaz bir hal alana kadar çırpın. Üzerine bir paket kakaoyu ve bitter çikolatayı ekleyin. Ardından bir bardak sıvı yağ ve sütü de ekledikten sonra iyice karıştırın. Bu karışımdan 1 bardak ayırın ve kalan karışımın üzerine unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Ve iyice karıştırın. Daha sonra karışımı kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yarım sat kadar pişirin. Kek piştikten sonra üzerine ayırmış olduğunuz sosu dökün. Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.