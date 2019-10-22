Kolay cheesecake nasıl yapılır? Pişmeyen kolay cheesecake tarifi…

“Kolay cheesecake nasıl yapılır?” diye soruyorsanız cevabı doğru yerde arıyorsunuz. Sizin için hazırladığımız pişmeyen kolay cheesecake tarifi ile en pratik şekilde muhteşem bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Eğer mutfakta çok profesyonel değilseniz ve hatta mutfağa ilk defa girecekseniz bile vereceğimiz kolay cheesecake tarifi ile değme aşçılara taş çıkaracaksınız. İşte ayrıntılar…

Sevdiğiniz biri ile bir pastaneye gittiğinizde gelen menüde ilk dikkat çeken lezzetlerden biri eminiz ki cheesecaketir. Peki, bu karşı koyamadığımız lezzeti hem dışarı da mı yiyeceğiz? Elbette ki hayır… Sizin için hazırladığımız kolay cheesecake tarifi ile siz de evinizde pratik bir şekilde cheesecake yapıp sohbetlerinizi tatlandırabileceksiniz. Pişmeyen kolay cheesecake tarifi mutfakta pek zaman geçirmeyen acemi aşçılar için bile çocuk oyuncağı diyebileceği cinsten. İşte kolay cheesecake malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Kolay cheesecake malzemeleri

-2 paket yulaflı bisküvi

-100g tereyağı

Kreması için;

-2 paket krem şanti

-1 bardak süt

-300 gr labne peyniri

Üzeri için;

-350 gr frambuaz

-6 yemek kaşığı toz şeker

-1 su bardağı su

-½ çay bardağı su

-3 kaşık nişasta

Kolay cheesecake yapılışı



Öncelikle yulaflık bizküvileri robottan geçirin. Erittiğiniz tereyağı ile iyice karıştırın. Ardından açılabilen kek kalıbına dökün ve bastırarak düzleştirin. Bir süre buzdolabında dinlendirin.

Krem şantiyi sütle koyu bir kıvam alana kadar karıştırın. Ardından içine labneyi ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Daha sonra dolaptan bisküvi karışımını alın ve krem şantili karşımı üzerine dökün ve düzeltin. Ardından tekrar dolaba koyun.

Sosu için ise frambuaz, toz şeker ve suyu tencereye alın. Üzerine su ile çözdürdüğünüz nişastayı ilave edin. Frambuazlar yumuşayana kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Soğuyuncaya kadar bekleyin. Ardından dolaptan çıkarttığını tatlının üzerine dökün. Bu şekilde de en az 3 saat dolapta bekletin. Ardından kalıptan yavaşça çıkarın ve servis edin.

Afiyet olsun.