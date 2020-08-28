Kolay kazandibi tarifi… Evde kazandibi nasıl yapılır?

Sanılanın aksine yapımı o kadar da zor olmayan kazandibi için ekstra pratik bir tarif hazırlayarak sizi mutfağa sokmaya teşvik ediyoruz. Sütlü tatlıların en kavruğu olan kazandibi birçok kişi içinde en lezzetlisidir. Tatlıcılarda, pastanelerde bol bol yediğiniz kazandibini basitçe mutfağınızda yapabilirsiniz. İşte kazandibi tarifi ve malzemeleri...

Pastanelerde yemeğe alışık olduğumuz ve hatta yemeden duramadığımız tatlardan biri olan kazandibi ilk bakışta çok zahmetli ve teferruatlı bir tatlı gibi durabilir. Ancak siz de mutfağınızda kolaylıkla yapabilesiniz diye kolay kazandibi tarifi hazırladık. İşte kazandibi nasıl yapılır diye soranlara kolay kazandibi tarifi…

KAZANDİBİ TARİFİ

Öncelikle sütü, şekeri, pirinç ununu ve mısır nişastasını derin bir tencereye alın ve çırpma teli ile karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Daha sonra tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Önceden yağladığınız fırın tesisinin üzerine 4 kaşık pudra şekerini ve 1 kaşık tarçını serpin. Üzerine muhallebiden 2 kepçe dökün ve her yerinde eşit dağılmasını sağlayın.

Ardından tepsiyi ocakta çevire çevire karışımın yanmasını sağlayın. Sürekli çeviriyor olmanız önemli, eşit şekilde yanmalı. Yakma işlemi bitince üzerine kalan muhallebiyi dökün ve spatula ile rulo yapın. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Kolay kazandibi malzemeleri

-6 bardak süt

-3 kaşık pirinç unu

-3 kaşık mısır nişastası

-1 bardak toz şeker

-1 kaşık tereyağı

-4 kaşık pudra şekeri

-1 çay kaşığı tarçın