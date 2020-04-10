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Kolay kek nasıl yapılır? Evde lezzetli kek tarifi…
Kolay kek nasıl yapılır? Evde lezzetli kek tarifi…
Kek evde kolayca hazırlanabiliyor ve özellikle çayın yanında güzel bir atıştırmalık olarak tüketiliyor. Kek tarifi basit malzemelerden oluşuyor ve birçok evde bulunabiliyor. İşte lezzetli kek tarifi...
Gurme 10 Nisan 2020 - 10:45

En sevdiği tatlar arasında ilk sırayı kek alanlar evde kek nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. Lezzetli ve dakikalar içinde yapabileceğiniz kadar pratik bir tarif olan sade kek haberimizde yer alıyor. İşte sade kek malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

KEK TARİFİ

Öncelikle toz şekeri ve yumurtayı derin bir kabın içinde mikserle çırpın. Ardından Üzerine sütü ve sıvı yağı ekleyin ve bundan sonraki karıştırmaları spatula ile gerçekleştirin. Daha sonra unu, vanilyayı, kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın. Karışımı kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirin.

Kolay sade kek tarifi

Foto: Shutterstock

KEK YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-3 tane yumurta,

-1 bardak toz şeker

-½ bardak sıvı yağ,

-1 bardak süt,

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-2-2,5 bardak un

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