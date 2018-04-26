Kolay muzlu pasta tarifi ve kalorisi | Muzlu pasta nasıl yapılır?

Kolay muzlu pasta tarifi ve kalorisi | Muzlu pasta nasıl yapılır?

Pastalar arasında en çok tercih edilenler biri de muzlu rulo pasta. Evde yapımı oldukça kolay olan muzlu rulo pasta yumuşacık kekin arasından muz ve krema servi ediliyor. İşte muzlu rulo pasta tarifi ve kalorisi...

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Pastaneden aldığınız muzlu rulo pastadan daha güzelinin sizlerle paylaştığımız tarif ile kolayca evde yapabilirsiniz. Haberimizde yer alan muzlu rulo pasta tarifi ile yumuşacık kek kıvamını tutturmak sandığınız kadar zor olmayacak. Peki muzlu rulo pasta kaç kalori?

MUZLU RULO PASTA TARİFİ

Malzemeler;

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı süt

2 adet orta boy muz

Kreması için;

3 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Üzeri için;

Pudra şekeri

Yapılışı;

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Yağlanmış ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine hazırladığınız kek karışımını güzelce yayın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

Bu sırada muzlu pastanın kremasını hazırlayın. Tüm malzemeleri bir tencereye döküp kıvam alıncaya kadar pişirin. Daha sonra da soğumaya bırakın.

Fırından aldığınız kekinizi ilk sıcaklığı geçer geçmez pişirme kağıdıyla birlikte ya da bir bezin üzerine aktararak rulo şeklinde sarın ve sarılı şekilde soğumaya bırakın.

Soğuduğunda keki açın ve içerisine muzu yerleştirin. Pudingi de aktararak güzelce yayın ve yeniden sarın. Buzdolabında 2 saat kadar soğumaya bırakın. Ardından da pudra şekeri ile süsleyip servis edin. Muzlu rulo pastanız hazır.

Muzlu rulo pastanın bir porsiyonu (140 gr) 250 kcal’dir.