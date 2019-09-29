Kolay pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır? İşte püf noktaları…

Kahvaltı ya da ara öğün için harika bir seçenek olan pankek aynı zamanda tatlı olarak da tüketilebiliyor. Doyurucu ve leziz bir öğün önerisi olarak pankek yapımını ve pankek yapmanın püf noktalarını haberimizde paylaştık.

Pankek hem göze hem de damağa hitap ediyor. Pankek yapmanın püf noktaları vardır. Eğer pankeklerin eşit büyüklükte olmasını istiyorsanız, pişirme sırasında orta kısmı boş olan silikon kaplar kullanabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz malzeme ile servis edebilirsiniz.

PANKEK YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Servisi için:

3 yemek kaşığı bal

PANKEK NASIL YAPILIR? PANKEK TARİFİ

Derin bir karıştırma kabında 2 yumurta ve yarım su bardağı şekeri alın.

Şeker eriyene ve karışım krema kıvamını alana kadar çırpın.

Yumurtalı karışımın üzerine, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü de koyup tekrar çırpın.

2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve bir tutam tuzu da eleyerek karışımın içerisine ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

İlk pankeki pişirmek için; krep tavasını ayçiçek yağı ile yağlayın. Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe ya da bir kahve fincanı kadar pankek harcını aktarın.

Ocağın altını kısın. Pankeki, üzeri göz göz olana kadar pişirin. Bir spatula yardımıyla çevirdiğiniz pankekin diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.

Arzuya göre; reçel, akçaağaç şurubu, mevsim meyveleri hatta dondurma ve tarçınla servis edebilirsiniz.