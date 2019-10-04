Kolay pasta tarifi: En pratik ve en kolay pasta nasıl yapılır?

Kolay pasta tarifi: En pratik ve en kolay pasta nasıl yapılır?

Pastane yapımı hazır pasta sevmeyenler için hazırladığımız tarif ile siz de eviniz de muhteşem bir lezzet yapabilirsiniz. Çaya misafiriniz geliyorsa ya da acil tatlı krizlerinizde atıştıracak bir şeyler arıyorsanız bu kolay pasta tarifinde tüm aradıklarınızı bulacaksınız. İşte kolay pasta için gerekli malzemeler ve ayrıntılı anlatımı ile tarifi…

Çoğu kişi pastane pastalarından hoşlanmaz. Aşırı kremalı tadı ya da nasıl yapıldığını bilmemesinden dolayı tercih edilmeyen hazır pastalara alternatif olarak evde kolaylıkla pasta yapabilirsiniz. Kolay pasta yapımı ile hem misafirleriniz için çok lezzetli bir sunum hazırlayabilir hem de kendinizi müthiş bir lezzetle ödüllendirebilirsiniz. İşte kolay pasta için gerekli malzemeler ve pratik yapımı…

Kolay pasta malzemeleri

– 3 tane yumurta

– 1 bardak şeker

– 1 bardak süt (oda sıcaklığında)

– ½ bardak sıvı yağ

– 2. 5 bardak un

– 2 kaşık dolusu kakao

– 1 paket kabartma tozu

– 1 paket vanilya

Keki ıslatmak için,

– 1. 5 bardak oda sıcaklığında süt

Üzeri için,

– 2 paket krem şanti

– 1. 5 bardak soğuk süt

– 3 kaşık sürülebilen çikolata

Çikolatalı Ganajı için,

– 1 paket sıvı krema

– 80 gr bitter çikolata

Kolay pasta yapımı

Öncelikle kek yapımından başlayalım. Derim bir kabın içine yumurtalar, şeker ve vanilya koyup mikserle iyice çırpın. Daha sonra süt ve sıvı yağ ekleyin. Bir başka kasenin içinde kakao, kabartma tozu ve un karıştırılır ve içine elenir, tekrar çırpın. Yağladığınız borcama dökün. 170 derecede yarım saat pişirin. Piştikten sonra ılıması için bırakın. Ilıklaşan kekin üzerini kürdanla derin ve üzerine süt dökün.

Krem şanti ve soğuk sütü koyulaşıncaya kadar çırpın. Üzerine sürülebilir çikolatayı ekleyin. Bu karışımı kekin üzerine dökün ve yayın. 1 saat dinlendirin.

Ganajı için kremayı bir tencerede ısıtın ve ocaktan alın. İçine bitter çikolatayı koyun ve çikolata eriyene kadar karıştırın. Daha sonra ılıklaşınca kekin üzerine dökün ve yayın. 3-4 saat dinlendirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.