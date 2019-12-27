Kolay profiterol tarifi nasıl yapılır? Milföyden profiterol…

Profiterol hemen herkesin çok severek yediği tatlılardan biridir. Ancak profiterolü evinizde yapmak oldukça zahmetli bir iştir. İşte bunun için size milföyden profiterol yapımını anlatacağız. Milföyden profiterol yapmak neredeyse pilav yapmak kadar pratik ve lezzetli. O zaman buyurun Milföyden profiterol yapımı için gerekli malzemeler ve tarifine…

Profiterol çikolata sevdalısı büyük küçük herkesin çok sevdiği bir tatlıdır. Öyle ki sırf profiterol satan tatlıcılar bile vardır. Peki, daha önce evinizde profiterol yapmayı denediniz mi? Profiterol çok sevilse de birçok kişi hamurunun yapımı çok zahmetli olduğu için bunu denemiyor bile. Ancak sizin için harika bir tarif hazırladık. Milföyden profiterol ile tahmin ettiğinizden daha kolay bir şekilde profiterol yapabileceksiniz. İşte milföyden profiterol için malzemeler ve ayrıntılı yapımı…

Milföyden profiterol malzemeleri

-1 paket milföy hamuru

Muhallebi için;

-1 yumurta sarısı

-2 kaşık un

-2 kaşık nişasta

-2. 5 bardak süt

-½ bardak toz şeker

-1 kaşık tereyağı

-1 paket şekerli vanilya

Çikolata sos için;

-3 kaşık kakao

-½ bardak toz şeker

-½ bardak sıvı yağ

-1 bardak süt

-½ paket sütlü çikolata

Milföyden profiterol yapılışı

Öncelikle muhallebisini hazırlamak için tereyağı ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri orta boy bir tencereye alın ve çırparak pişirin. Kıvamını aldıktan sonra tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın. Ardından vanilyayı de ekleyip karıştırdıktan sonra ılıması için kenara alın. Milföyleri dört parçaya bölün. Yağlı kağıt serili fırında 180 derecede pişirin. Pişen hamurları ortadan keserek soğuması için kenara alın. Bu esna da çikolata sosunu hazırlayın. Çikolata haricindeki tüm malzemeleri tencerede orta ateşte karıştırarak pişirin. Kıvamını aldıktan sonra çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Krema torbasına muhallebiyi koyun. Ortadan böldüğünüz milföyün alt tabanına sıkın ve üstünü diğer parçasıyla kapatın. Ardından üzerine çikolata sosunu da koyup soğuk şekilde servis edin.

Afiyet olsun.