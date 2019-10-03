Kolay sade kek tarifi: Sade kek nasıl yapılır?

En sevdiği tatlar arasında ilk sırayı kek alanlar, çeşit çeşit değişik lezzetlerde kekleri tatmaya başlayınca sade keki rafa kaldırmış olabilir. Ancak hiçbir tatlıya değişilmeyecek kadar lezzetli ve dakikalar içinde yapabileceğiniz kadar pratik bir tarif olan sade kek vazgeçilmezdir. İşte sade kek malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Sade kek, gün içinde atıştırmalık olarak, yemeklerden sonra çayın yanında, misafirleriniz için hazırladığınız tabaklarda ikramlık olarak en çok tercih edilen lezzetlerden biri. Çikolatalısı, meyvelisi, fındıklısı gibi birçok çeşidi olsa da sade kek asla başka hiçbir tatlıya değişilmeyecek bir lezzet. İşte dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz ve afiyetle yiyebileceğiniz sade kak malzemeleri ve tarifi…

SADE KEK YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-3 tane yumurta,

-1 bardak toz şeker

-½ bardak sıvı yağ,

-1 bardak süt,

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-2-2,5 bardak un

SADE KEK TARİFİ

Öncelikle toz şekeri ve yumurtayı derin bir kabın içinde mikserle çırpın. Ardından Üzerine sütü ve sıvı yağı ekleyin ve bundan sonraki karıştırmaları spatula ile gerçekleştirin. Daha sonra unu, vanilyayı, kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın. Karışımı kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirin.

Afiyet olsun.