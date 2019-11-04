Kolay su böreği tarifi… Tavada kolay su böreği nasıl yapılır?

Börek denince akıllara gelen ilk lezzetlerden biri ola su böreği, çoğu zaman pastanelerden ve börekçilerden temin edilir. Ancak hazırladığımız kolay su böreği tarifi ile siz de mutfağınızda zahmetsizce harikalar yaratabilirsiniz. Peki tavada kolay su böreği nasıl yapılır? Kolay su böreği tarifi için hangi malzemeleri ihtiyaç vardır? İşte tüm bu sorular ve şahane su böreği tarifi…

Su böreği hemen hemen herkes için börek tercihlerinde ilk sırada yer alır. Kahvaltılarda ya da çayın yanında dilediğiniz saatte tüketebileceğiniz su böreğini genellikle pastane ve börekçilerden temin ediyorsanız işte sizin için harika bir tarifimiz var. Tavada kolay su böreği ile mutfağınızda harika bir lezzet yaratabilirsiniz. İşte tavada kolay su böreği için gerekli olan malzemeler ve ayrıntılı olarak verilmiş su böreği tarifi…

Tavada kolay su böreği malzemeleri

-3 tane hazır yufka

Sosu için ;

-2 tane yumurta

– ½ bardak süt

– ½ bardak sıvıyağ

-1 şişe maden suyu

İçi için;

-Beyaz peynir

-Kaşar peynir

Tavada kolay su böreği yapılışı



Öncelikle yumurtaları derin bir kâsenin içine kırın ve içine sütü ve sıvı yağı ekleyin. Ardından biraz karıştırıp sodayı da ekleyin. Bu karışımı iyice karıştırın. Bir başka kabın içinde de peynirleri ufak parçalara ayırarak karıştırın.Sosunu hazırladığımız böreğin yapılışına geçersek yanmaz büyük bir tavanın üzerine öncelikle ilk yufkayı serin. Hazırladığınız sostan bir kepçe alarak tavadaki yufkanın üzerine dökün. Ardından diğer yufkaları iri bir şekilde parçalayın ve tavadaki soslanmış yufkanın üzeri örtülecek şekilde birkaç parça koyun. Üzerine tekrar hazırladığınız sostan dökün ve aynı işlemi bir kez daha yapın. Daha sonra peynirli karışımın yarısını yufkaların üzerine koyun. Daha sonra üzerine birkaç parça tereyağını koyun. Bunun ardından başta yaptığımız gibi yufka parçaları ile üzerini kapatın ve soslayın. Ardından bu yufka sos halini iki kez daha yapın. Daha sonra peynirin geri kalanını da koyun. Unutmamanız gereken şey aralara mutlaka tereyağı parçaları koymak. Ardından tüm yufkalar bitene kadar yufka sos işlemini tekrarlayın. En son kata bol tereyağı parçaları koyun ve ilk koyduğunuz yufkanın kenarlarını kapatın ve kalan sosu üzerine dökün. Tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte böreğin altı ve üstü kızaracak şekilde çevirerek pişirin.

Afiyet olsun.