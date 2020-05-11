Kolay sütlaç tarifi: En güzel sütlaç nasıl yapılır?

Kolay sütlaç tarifi: En güzel sütlaç nasıl yapılır?

Birçok kişinin favori tatlılarından olan sütlaç tarifini yazımızda sizler için hazırladık. Türk mutfağında sıkça gördüğümüz sütlaçın tarifini ve gerekli mazlemelerin listesini sizlerle paylaşıyoruz. Peki kolay sütlaç tarifi nedir? En güzel sütlaç nasıl yapılır?

Mutfaklarda görmeye alışkın olduğumuz ve birçok kişinin en sevdiği sütlü tatlılardan olan sütlaç tarifini yazımızdan görebilirsiniz. Besleyici olması nedeniyle de tercih edilen sütlacın yapılışını ve gerekli malzmeleri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte en güzel ve kolay sütlaç tarifi…

SÜTLAÇ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1,5 çay bardağı pirinç

4 bardak süt

3 bardak sıcak su

3,5 bardak toz şeker

3 kaşık pirinç unu

Vanilya

İŞTE SÜTLAÇ TARİFİ

Öncelikle pirinçleri iyice yıkayın ve tencerede 3 bardak su ile kaynatın. Yumuşayan pirinçlerin üzerine sütü ilave edin. (1 bardağını ayırın) Başka bir kâsenin içinde sütü, toz şekeri (1 bardağını ayırın), pirinç ununu iyice karıştırın. İçine tenceredeki sütten biraz alın ve daha sonra tüm karışımı yavaş yavaş dökün. Bu esna da karıştırmayı ihmal etmeyin.

10 dakika sonra kalan şekeri de ilave edin. 1 taşım kaynadıktan sonra altını kapatın ve vanilyayı dökün. Biraz daha karıştırdıktan sonra kâselere doldurun. Soğuduktan sonra tarçın ile ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat kadar bekletin ve soğuk olarak servis edin.