Kolay tatlı tarifi arayanlar buraya… İşte az malzemeli kolay tatlılar

Ani gelen misafire, ansızın tutan tatlı krizine veya ailecek geçirilecek hoş bir zamana eşlik etmesi için yapılabilecek harika lezzetleri bir araya topladık. Hazırladığımız bu kolay tatlılar ile herkesin gönlünü kazanabileceksiniz. İşte az malzemeli kolay tatlılar için gerekli malzemeler ve tarifleri…

Hangimizin evine aniden misafir gelmiyor ya da hangimiz en sevdiğimiz filmi açtıktan 5 dakika sonra canı tatlı çekmiyor ki… İşte tüm bu anlara hazırlık olması için kolay tatlılar haberi hazırladık ve birbirinden lezzetli tatlıları sizin için toparladık. Az malzemeleri kolay tatlılara ulaşmak istiyorsanız haberimize mutlaka göz atmalısınız…

Kolay puding

Büyük küçük herkesin sevgilisi pudingi 15 dakika içinde yapmaya ne dersiniz…

Kolay puding için malzemeler

-4 bardak süt

-2 kaşık nişasta (mısır veya buğday nişastası)

-3 kaşık un

-1 bardak toz şeker

-3 kaşık kakao

-1 paket vanilya

-1 tatlı kaşığı tereyağı

Kolay puding yapılışı

Bir tencerenin içine sütü alın. Üzerine şeker, un, nişasta ve kakaoyu ilave ederek iyice çırpın. Daha sonra ocağa koyun ve çırpmaya devam edin. Kıvam alana kadar pişirin. Daha sonra kâselere bölüştürüp soğumaya bırakın. Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kemalpaşa tatlısı…



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Köstebek pasta



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Nurtaç tatlısı



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Revani tatlısı



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