Kolay tatlı tarifi arayanlar buraya… İşte az malzemeli kolay tatlılar

Hangimizin evine aniden misafir gelmiyor ya da hangimiz en sevdiğimiz filmi açtıktan 5 dakika sonra canı tatlı çekmiyor ki… İşte tüm bu anlara hazırlık olması için kolay tatlılar haberi hazırladık ve birbirinden lezzetli tatlıları sizin için toparladık. Az malzemeleri kolay tatlılara ulaşmak istiyorsanız haberimize mutlaka göz atmalısınız…
Kolay puding
Büyük küçük herkesin sevgilisi pudingi 15 dakika içinde yapmaya ne dersiniz…
Kolay puding için malzemeler
-4 bardak süt
-2 kaşık nişasta (mısır veya buğday nişastası)
-3 kaşık un
-1 bardak toz şeker
-3 kaşık kakao
-1 paket vanilya
-1 tatlı kaşığı tereyağı
Kolay puding yapılışı
Bir tencerenin içine sütü alın. Üzerine şeker, un, nişasta ve kakaoyu ilave ederek iyice çırpın. Daha sonra ocağa koyun ve çırpmaya devam edin. Kıvam alana kadar pişirin. Daha sonra kâselere bölüştürüp soğumaya bırakın. Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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