Kolay ve nefis güllaç tarifi… 6 yapraklı güllaç nasıl yapılır?

Güllaç hafif bir tatlı olamasına rağmen oruç tutanların güllacı dikkat ederek tüketmesi gerekiyor. Çünkü güllaç tüm faydalarına karşın neticede bir tatlı. Türk mutfağının geleneksel lezzeti güllaç tarifi özellikle Ramazan’da en çok araştırılan tatlıların başında geliyor. Geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanan güllaç Osmanlı zamanında yaşayan insanların mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıkmıştır. İşte 6 yapraklı güllaç tarifi...

Ramazan’da sütlü tatlı deyince akla ilk o gelir. Güllaç yapımı kolay hafif bir tatlıdır. Hazır güllaç yufkası kullanarak dakikalar içinde lezzetli bir tatlı yapabilirsiniz. Bol sütle yapılan Güllaç içindeki fındık taneleri ile damağınızda hoş bir tat bırakır. Peki güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kaloridir, ne kadar tüketmeliyiz? İşte püf noktaları ile güllaç tarif…

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtalım şekerler tamamen eriyince altını kapatalım sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Çünkü süt kaynar olursa tatlınız hamur olur el yakmayacak şekilde olmalı ılık olunca güllaç yapraklarını derince bir tepsiye koyalım üzerine her yeri ıslanacak şekilde kepçe ile süt dökelim 3 güllaç yaprağını aynı işlemi tekrarlayalım ve 3. katı da sütle ıslattıktan sonra bu kata fındık serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak döşeyelim kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökelim. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyip servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

Yarım paket güllaç (6 yaprak güllaç)

1, 5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş fındık (İri taneli)

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri İçin;

Fındık

Vişne