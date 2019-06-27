Köme çorbası nasıl yapılır? İşte Köme çorbası tarifi

Kırşehir'in yöresel lezzetlerinden biri olan Köme çorbası tarifi sofralarınıza bambaşka bir lezzet katacak. Misafirleriniz için hazırladığınız muhteşem menüde dikkat çekecek kadar farklı bir lezzet olan Köme çorbası içindeki malzemeler ile oldukça da sağlıklı bir çorba. İşte tadı damağınızda kalacak kadar leziz Köme çorbası malzemeleri ve tarifi…

Köme çorbası ile Kırşehir'in enfes lezzetini evinize taşıyoruz. Misafirlerinize sunacağınız en değişik lezzetlerden biri olan Köme çorbası çok besleyici ve sağlıklı bir çorba. İşte Köme çorbası malzemeleri ve tarifi…

KÖME ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

4 kaşık süzme yoğurt

2 kaşık zeytinyağı

1 yumurta

2 kaşık un

5 bardak su

Yarım bardak nohut (haşlanmış)

Yarım bardak buğday (haşlanmış)

Yarım bardak yeşil mercimek (haşlanmış)

1 patates

1 yeşil biber

1 domates

1 patlıcan

Tuz

Tereyağı

Nane

KÖME ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle bir gece önce nohudu, yeşil mercimeği ve buğdayı haşlayın. Bir kâsenin içinde yoğurt, yumurta, un ve zeytinyağını iyice karıştırın. Hiç topak kalmayacak hale gelmesi için çırpma teli kullanabilirsiniz. Daha sonra bu karışımı tencereye alıp üzerine suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Patlıcanları alacalı soyup tuzlu suda beklettikten sonra biber, domates ve patateslerle birlikte küp küp doğrayın. Tenceredeki suyun içine önce buğdayı mercimeği ve nohudu ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra sebzeleri ekleyin. 20-25 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Servis etmeden önce tereyağı ve naneyi kızdırın. Çorbaların üzerine dökebilirsiniz.

Afiyet olsun.