Köme çorbası nasıl yapılır? İşte Köme çorbası tarifi

Köme çorbası ile Kırşehir'in enfes lezzetini evinize taşıyoruz. Misafirlerinize sunacağınız en değişik lezzetlerden biri olan Köme çorbası çok besleyici ve sağlıklı bir çorba. İşte Köme çorbası malzemeleri ve tarifi…
KÖME ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
4 kaşık süzme yoğurt
2 kaşık zeytinyağı
1 yumurta
2 kaşık un
5 bardak su
Yarım bardak nohut (haşlanmış)
Yarım bardak buğday (haşlanmış)
Yarım bardak yeşil mercimek (haşlanmış)
1 patates
1 yeşil biber
1 domates
1 patlıcan
Tuz
Tereyağı
Nane
KÖME ÇORBASI TARİFİ
Öncelikle bir gece önce nohudu, yeşil mercimeği ve buğdayı haşlayın. Bir kâsenin içinde yoğurt, yumurta, un ve zeytinyağını iyice karıştırın. Hiç topak kalmayacak hale gelmesi için çırpma teli kullanabilirsiniz. Daha sonra bu karışımı tencereye alıp üzerine suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Patlıcanları alacalı soyup tuzlu suda beklettikten sonra biber, domates ve patateslerle birlikte küp küp doğrayın. Tenceredeki suyun içine önce buğdayı mercimeği ve nohudu ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra sebzeleri ekleyin. 20-25 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Servis etmeden önce tereyağı ve naneyi kızdırın. Çorbaların üzerine dökebilirsiniz.
Afiyet olsun.