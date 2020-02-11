Köri kaç kalori? Körinin besin değerleri ve kalorisi…

Köride bulunan güçlü antioksidanlar sağlığınız için çok önemli yararlar sunar. Köri baharatı, sindirim sisteminizi güçlendirmeye, bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Diyetinize köri eklemek yiyeceklerin sindirimini hızlandırır, sindirimini teşvik eder ve bağırsaklarınızdaki iyi bakteri sayısını artırır. Peki, sağlık açısından pek çok faydası bulunan köri kaç kaloridir? İşte, kolinin besin değerleri…
KÖRİ KAÇ KALORİ?
100 gram kör yaklaşık 325 kaloridir.
KÖRİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram köride aşağıdakiler bulunur:
Su: 8.8 g
Enerji: 325 Kcal
Protein: 14,29 g
Toplam yağ: 14,01 g
Karbonhidrat: 55.83 g
Lif: 53,2 g
Şeker: 2.76 g
Kalsiyum: 525 mg
Demir: 19.1 mg
Magnezyum: 255 mg
Fosfor: 367 mg
Potasyum: 1170 mg
Sodyum: 52 mg
Çinko: 4.7 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0.7 mg
Tiamin: 0.18 mg
Riboflavin: 0.2 mg
Niasin: 3,26 mg
B-6 Vitamini: 0.11 mg
Folat, DFE: 56 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 1 µg
A Vitamini, IU: 19 IU
E Vitamini (alfa-tokoferol): 25.24 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D Vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 99.8 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.65 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 8.78 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 3.06 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg