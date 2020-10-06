Korkutan iddia: Mezgit yerine balon balığı

Balıkçıların ağlarını dahi parçalayan Kızıldeniz kökenli istilacı bir tür olan balon balığının Antalya'da tezgahlarda satışa sunulduğu iddiası, vatandaşı tedirgin etti.

Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz Körfezi’nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve diğer balık türlerine zarar veriyor.

Denizdeki hemen her şeyi yemek amacıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer eden balon balığının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

“SEYYAR TEZGAHTA FİLETO BALIK ALMAYIN”

Balon balığının bazı semt pazarlarındaki balık tezgahlarında zehirli iç organlarının temizlenerek satışa sunulduğu iddiası, vatandaşları tedirgin etti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Biz de duyduk bu şekilde satış yapıldığını. Kesinlikle bu şekilde satış yapanlardan alışveriş yapmasınlar. Hele ki fileto balıkları hiç almasınlar. Hangi balığa ait olduğu belli olmayan bir et bu. Kaçaklar olabilir, farklı şeyler olabilir” dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, bilimsel çalışmalarda balon balığının etinin de zararlı olduğunun tespit edildiğini, etinde zehir bulunduğunu belirterek yenilmemesini tavsiye etti.

“YENİ TUTTUM’ DEYİP SATIYORLAR”

Balıkçı Yunus Narin, sokak aralarında elinde poşetle gezen bazı satıcıların balon balığı satışı yaptığını öne sürdü. Narin, “Mezgit diye satıyorlar. İçini temizleyip, poşete koyup ‘yeni tuttum’ diyerek satmaya çalıştıklarını duydum. Ama gözümle görmedim” dedi.

Narin, yaşlı bir kadının bu balıktan aldıktan sonra zehirlediğini duyduğunu da sözlerine ekledi.

“TEZGAHLARDA SATILMASI İHTİMALİ SIFIR”

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir ise “Bu balığın tezgahlarda satılması ihtimali ise sıfır. Zehirli olduğu için hemen toplatılıp, imha ediliyor. Ayrıca sergileyene ya da satışını yapana da para cezası veriliyor” diye konuştu. (DHA)