Köstebek pasta nasıl yapılır? Köstebek pasta malzemeleri…

Sevdiklerinize güzel bir şölen yaşatmak istiyorsanız köstebek pasta tam aradığınız tarif. Kolay yapımı güzel görüntüsü ve efsane tadıyla köstebek pasta hem doğum günü kutlamak hem de misafir ağırlamak için oldukça ideal bir pasta. İşte köstebek pasta malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Sevdikleriniz için hazır ürünler yerine el yapımı şahane pastalar yapmak istemez misiniz? Köstebek pasta ile herkesin gönlünü fethedebilir tüm damakla hitap edebilirsiniz. Kolay yapımının yanı sıra sıra dışı görünümü ve efsane tadı ile misafirlerinize rahatlıkla ikram edebileceğiniz köstebek pastayı aynı zamanda sevdiklerinizin doğum günü kutlamaları için de kullanabilirsiniz. İşte köstebek pasta malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Köstebek pasta malzemeleri



Kek için;

-3 tane yumurta

-1 su bardağı şeker

-1 bardak süt

-½ bardak sıvı yağ

-2 bardak un

-2 yemek kaşığı kakao

-1 kabartma tozu

-1 vanilya

Krema için;

-1 paket krem şanti

-1 paket toz krema

-2,5 bardak soğuk süt

–½ bardak damla çikolata

İçine;

4 adet muz

Köstebek pasta yapımı

Yumurtaların sarısını ve beyazını ayrın. İki farklı kaba koyduğunuz beyazı ve sarısı üzerine şekeri bölüştürün. Yumurta beyazını kıvam olana kadar mikserle karıştırın. Aynı şekilde sarısını da mikserle çırpın. Daha sonra yumurta sarısı karışımının içine sıvı yağ ve süt ilave edin ve çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya ve kakao da ekleyip karıştırdıktan sonra yumurta beyazını ilave edin. Bu aşamadan sonra spatula ile yavaş karıştırın.

Kelepçeli kalıbın içine yağlı kağıt yerleştirin ve karışım kalıba dökün. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin. Kreması için krem şanti, toz krema ve sütü bir kabın içerisinde mikserle karıştırılarak hazırlayın. Sonra damla çikolatalar ekleyin. Kaşık yardımıyla karıştırın. Kek soğuyunca içini yarıya kadar oyun. Muzları uzunlamasına kesip içine yerleştirin. Üzerine krema kubbe olacak şekilde doldurun. Kekin içinden çıkan parçaları mutfak robotu ile parçalayıp kremanın üzerine dökün. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.