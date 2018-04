Kraliyet nişanı sahibi şef İstanbul’da!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Maçka Residence'ın alt katında yer alan House of Brothers gerçekten kendinizi çok rahat hissettiğiniz bir ortam yaratmış misafirlerine… Biz de bu güzel ortamda Tony Singh'in bizler için hazırladığı yemekleri tatmak için bir grup bu özel mekanda bir araya geldik. Oturduğumuz masa özel olarak tasarlanmış ve tüm yediğimiz yemekler masanın üzerindeki ekrandan seyredilebiliyordu.

Şef Tony Singh BBC'de programlar yapan, kraliyet nişanına sahip İskoçya'nın en ünlü şefleri arasında… Aynı zamanda Oloroso, Tony's ve Roti gibi işletmelerin de sahibi…Ünlü şef yemek başlamadan tüm yemekleri ve hikayelerini bize teker teker anlattı.

ŞEFİN BAHARATLARA KOYDUĞU İSİM: BABAANNEMİN BAHARATLARI

Hoş tadımlık olarak et tartar ve yanındaki demirhindi sosu gerçekten çok başarılıydı. Et tartar aslında fazla harmanlanmış olmadığı için biraz fazla çiğ tadı hissettirebilir ama ben bu şekilde sevdiğim için çok keyif aldım. Geçenin benim için en başarılı tabağı deniz tarağı ile hazırlanmış başlangıçtı. Taze zencefil, nar ve kişnişin deniz tarağı ile uyumu harikaydı. Bir çok arkadaşımın aksine benim için kişniş en keyifli yeşilliklerden biri… Hint baharatları ile hazırlanmış somon ve altındaki soğuk pilav değişik bir kombinasyondu.

Baharatların somonun tadını bastırdığını söyleyebilirim. Şefin bu baharatlara koyduğu isim ise Babaannemim baharatları… Et yemeğinde kuzunun her yerini kullanmış neredeyse şef ama porsiyon pek bir büyüktü. İlk tatlı süprizli geldi… Hazırladığı beze içerisine tarçın ve kara biber ile edip çilek ve sütlü dondurmayla servis etti ve gecenin favorisiydi diyebiliriz. Ardından gelen çikolatalı tatlıya yer olmadığı için sadece bir kaşık alabildim. Bitter çikolata bütün gece damağımda harika bir tat bıraktı. Extra Gastronomy projesi her ay dünyadan ünlü şefleri ağırlıyor. Proje aynı zamanda MSA'nın restoranı ve WWF-Türkiye ile iş birliği yapıyor. Proje kapsamındaki yemekler gıda kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, atık yönetimi ve doğaya uyum prensipleri gözetilerek hazırlanıyor.