Kremalı çilekli pasta tarifi: Çilekli pasta nasıl yapılır?

Yaz meyvelerinden çileğin taze ve lezzetli olduğu son zamanlarını yaşadığımız bu günlerde nefir bir çilekli pasta yapmadan geçmeyelim. Hazır pasta sevmeyenler için şahane bir tarif olan çilekli pasta için oldukça kolay bir yapım hazırladık. İşte çilekli pasta için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Sevdikleriniz için çayın yanına değişik bir lezzet arıyorsanız ya da kendiniz için harika bir doğum günü pastası yapmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız çilekli pasta tarifi biçilmiş kaftan. Eğer siz de hazır pastane pastası sevmiyorsanız yazın son taze çileklerini değerlendirip şahane bir pasta hazırlayabilirsiniz. İşte lezzetli mi lezzetli çilekli pasta için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

ÇİLEKLİ PASTA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Pandispanya için:

-4 yumurta

-1 bardak şeker

-1 bardak un

-½ bardak nişasta

-½ çay kaşığı limon suyu

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-½ çay bardağı sıcak su

İç Krema:

-400 ml süt

-½ bardak mısır nişastası

-1 kaşık un

-½ bardak şeker

-1 yumurta sarısı

-1 kaşık tereyağı

-1 paket vanilya

Dış krema;

-200 ml süt kreması

-½ çay bardağı pudra şekeri

İçi ve üzeri için :

-½ kg çilek

-Çikolata rendesi

ÇİLEKLİ PASTA TARİFİ

Öncelikle pandispanya yapımı ile başlayalım. Yumurta sarısını ve beyazını ayırın. Beyazlarını bir kabın içinde mikser ile çırpın. Birkaç dakika sonra üzerine şekerin yarısını ve limon suyunu ekleyin. Kar gibi bir köpük oluncaya kadar çırpmaya devam edin.

Bir diğer kabın içinde yumurtanın sarısı ve kalan şekeri bir araya koyun ve sıcak su ilave edip yine beyaz bir renk alana kadar çırpın. Daha sonra bu iki karışımı bir kapın içinde birleştirin. Spatula yardımı ile karıştırın ve içine un, nişasta, kabartma tozu, vanilya ilave edin. Yine yavaşça karıştırın. Kek kalıbının içine koyup 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin.

İç kreması için ise tereyağı ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri bir tencereye koyup karıştırın. Kaynamaya başlayınca tereyağını ilave edin. Biraz daha karıştırıp ocaktan alın ve sonra vanilyasını ekleyin. Daha sonra soğumaya bırakın.

Dışı için hazırlayacağınız krema için süt kremasını pudra şekeri ile birlikte katı hale gelinceye kadar çırpın. İç kremanın yarısını alt tabana dökün. Üzerine dilimlediğiniz çilekleri yerleştirin. Ardından kalan kremayı da dökün ve üst tabanı kapatın. Bu şekilde en az 4 saat bekletin. Ardından dış kremasını sürün ve çilek ve çikolata ile süsleyin.

Afiyet olsun.