Kremalı patates çorbası nasıl yapılır? İşte Kremalı patates çorbası tarifi

Yemeklerde krema yumuşaklığını sevenler için yepyeni ve çok lezzetli bir tarif hazırladık. Kremalı patates çorbası tadını çok beğeneceğiniz ve yaparken çok zahmet vermeyen harika bir çorba. Misafirleriniz için gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Çünkü kremalı patates çorbası büyükten küçüğe herkesin hoşuna gidecek. İşte kremalı patates çorbası malzemeleri ve tarifi…

Kremalı patates çorbası, yumuşak bir içim isteyenler için iyi bir tercih olacaktır. Kolayca hazırlanabilen kremalı patates çorbası aynı zamanda oldukça da lezzetli bir yiyecek. İşte kremalı patates çorbası tarifi…

KREMALI PATATES ÇORBASI MALZEMELERİ

– 3 patates

– 1 kaşık tereyağı

– 1 kaşık un

– 5 bardak su

– Tuz

– Karabiber

– ½ paket krema

Üzeri için;

– Tereyağı

– Kırmızı toz biber

KREMALI PATATES ÇORBASI TARİFİ

Tereyağını tencereye koyup eritin. Üzerine unu koyup kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra tuzunu, karabiberi ekleyin. En son küçük küçük doğradığınız patatesleri koyun ve suyunu ekledikten sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Patatesler pişince pürüzsüz kıvam alana kadar blenderdan geçirin ve kremayı ekleyin. Ardından 5-10 dakika kadar daha kaynatın. Bir başka tavada tereyağı ile kırmızı toz biberi hafifi çevirin. Kâselere koyduğunuz çorbanın üzerine yağ dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.