Krep tarifi: Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi krep nasıl yapılır?

İster sabah kahvaltısında ister gece atıştırmalığında günün her saatinde üşenmeden hazırlayabileceğiniz afiyetle yiyebileceğiniz krep tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Oldukça tok tutan krep tek başına da şahane bir lezzet ancak tatlı ya da tuzlu yiyeceklerle de çok güzel gidiyor. İşte kahvaltı keyiflerinde değerlendirebileceğiniz muhteşem krep tarifi ve birlikte yiyebileceğiniz lezzetler…

Krep birçok kişinin fazlasıyla hoşuna giden ve birçok yiyecekle olan harika uyumuyla sevilen bir yiyecek. Kolayca hazırlayabileceğiniz ve afiyetle yiyebileceğiniz krep tarifini ve malzemelerini haberimizde bulabilirsiniz…

KREP NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir kabı içinde unu, sütü ve suyu pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar tercihen mikserle çırpın. Daha sonra üzerine yumurtaları ekleyin ve çırpmaya devam edin. Akıcı bir kıvam olacak. Yanmaz bir tavaya çok az tereyağı koyun ve eriyince bir kepçe krep hamurundan dökün. Döktüğünüz karışımı eşit şekilde yayın. Ters düz iki tarafını da pişirin. Tüm karışım bitene kadar bu işlemi sürdürün. Afiyet olsun.

KREP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– 2 yumurta

– 2 bardaktan biraz az un

– 1 bardak su

– 1 bardak süt

– Tuz

– Tereyağı



KREPLE YENEBİLECEK LEZZETLER

– Sade olarak yiyebilirsiniz.

– Üzerine tereyağı ve lor peyniri sürerek yiyebilirsiniz.

– Kahvaltılık çikolata sürebilirsiniz.

– Tereyağı ve reçel sürebilirsiniz.

– Roka ve beyaz peyniri ile yiyebilirsiniz.

– Kahvaltılık salça sürebilirsiniz.