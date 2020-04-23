Krep tarifi: Krep nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler…

İster sabah kahvaltısında ister gece atıştırmalığında günün her saatinde üşenmeden hazırlayabileceğiniz krep tek başına da şahane bir lezzet olmasının yanı sıra tatlı ya da tuzlu yiyeceklerle de çok güzel gidiyor. Peki krep nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve krep tarifi...

Aramızda krep sevmeyen yoktur herhalde. O yüzden sahur lezzetlerinde bugün muhteşem krep tarifi veriyoruz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz ve afiyetle yiyebileceğiniz sahur lezzeti krep tarifi…

KREP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– 2 yumurta

– 2 bardaktan biraz az un

– 1 bardak su

– 1 bardak süt

– Tuz

– Tereyağı

KREP NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir kabı içinde unu, sütü ve suyu pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar tercihen mikserle çırpın. Daha sonra üzerine yumurtaları ekleyin ve çırpmaya devam edin. Akıcı bir kıvam olacak. Yanmaz bir tavaya çok az tereyağı koyun ve eriyince bir kepçe krep hamurundan dökün. Döktüğünüz karışımı eşit şekilde yayın. Ters düz iki tarafını da pişirin. Tüm karışım bitene kadar bu işlemi sürdürün. Afiyet olsun.

KREPLE YENEBİLECEK LEZZETLER

– Sade olarak yiyebilirsiniz.

– Üzerine tereyağı ve lor peyniri sürerek yiyebilirsiniz.

– Kahvaltılık çikolata sürebilirsiniz.

– Tereyağı ve reçel sürebilirsiniz.

– Roka ve beyaz peyniri ile yiyebilirsiniz.

– Kahvaltılık salça sürebilirsiniz.