Kruvasan tarifi… Çikolatalı kruvasan tarifi

Fransız mutfağının en güzel icatlarından biri olan kruvasan çıtır çıtır hamuru ile göz dolduruyor. Paketli olarak ya da pastanelerden hazır olarak tüketmeye alışık olduğunuz kruvasan tarifini şimdi mutfağınızda yapmanın tam zamanı. Hazırladığımız çikolatalı kruvasan tarifi ile kolaylıkla harika bir sunabileceksiniz. İşte kruvasan tarifi…

Kruvasan hamurunun aslında kat kat yağlanmış bir milföy hamuru olduğunu söylesek… Kulağa her ne kadar da basit gelse de kruvasan tadına doyulmaz lezzetlerden biri. Sabah kahvaltısında, çayın yanında, karnınız kazındığında oldukça iyi bir atıştırmalık olan kruvasan Fransız mutfağından çıkan en güzel lezzetlerden biri. Eğer siz de hazır olarak tüketmeye alıştığınız kruvasanı artık mutfağınızda yapmak istiyorsanız buyurun tarifimize. İşte çikolatalı kruvasan malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Çikolatalı kruvasan malzemeleri



-4,5 bardak un

– ½ paket yaş maya

-50 gr tereyağı

-2 kaşık toz şeker

– ½ kaşık tuz

-1 bardak ılık süt

-2 adet yumurta(birinin sarısını üzeri için ayırın)

-½ paket margarin

İçi için;

-Sürülebilir çikolata

Çikolatalı kruvasan yapılışı



Bir kabın içinde ılık süt ile mayayı karıştırıp üzerine de şeker ilave ederek tekrar karıştırın. Geniş bir kabın içine altığınız unun ortasını açın. Hazırladığınız mayayı da ortaya dökün. Yaklaşık 10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra hamur için gerekli tüm malzemeleri ekleyip iyice yoğurun. Daha sonra üzerini kapatın ve yarım saat daha dinlendirin. Hamur kabardıysa tamamdır.

Tezgâhı hafif unlayın ve hamuru üzerine alın. Kare bir şekilde açın. Hamurun sağ ve sol tarafına tereyağı sürün ve ortaya kapatın. Daha sonra tekrar bu hamuru bir kaba koyun üzerini streçleyin ve buzdolabında 10 dakika dinlendirin.

Aynı işlemi 2 kez daha yapın. Daha sonra hamuru son kez unlanmış tezgâha alın ve yuvarlak açın. Daha sonra üçgen elde edecek şekilde kesin.

Üçgenlerin geniş kısmına sürülebilir çikolata koyun ve geniş kenardan başlayarak sarın. Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine dizin. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürün ve 200 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun.