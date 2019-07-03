Kuru cacık nasıl yapılır? İşte Kuru cacık tarifi
Daha önce sofranıza kuru cacık koymadıysanız yemeklerinizi hep eksik tatmışsınız demektir. Kuru cacık dilerseniz tek başına bir atıştırmalık dilerseniz yemeklerinizin yanında harika bir aperatif olabilir. İşte kuru cacık malzemeleri ve tarifi…
KURU CACIK MALZEMELERİ
Süzme yoğurt
2 kaşık firik bulguru
Kuru nane
Taze nane
4 salatalık
Sarımsak
Tuz
Karabiber
KURU CACIK TARİFİ
Öncelikle az bir suyla bulguru haşlayın ve soğuması için kenara koyun. Salatalıkları küçük küçük doğrayın. Geniş bir kabın içine koyun, üzerine naneleri ve sarımsağı doğrayın. Bulguru ekleyin. En son yoğurdu ekleyip hafifçe karıştırın. En son kâselere koyduktan sonra hafif kuru nane ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.
Afiyet olsun.