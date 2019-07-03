Kuru cacık nasıl yapılır? İşte Kuru cacık tarifi

Özellikle yaz yaklaşırken hafif bir atıştırmalık ile forma girebilir, sağlıklı beslenebilir hem de leziz bir tabağın sahibi olabilirsiniz. Peki, bu lezzet ne mi? Kuru cacık tarifi… Pratik bir tarif olan kuru cacık geleneksellikten çok uzaklaşmasa da aynı zamanda yepyeni bir tat veriyor. İşte kuru cacık tarifi…

Daha önce sofranıza kuru cacık koymadıysanız yemeklerinizi hep eksik tatmışsınız demektir. Kuru cacık dilerseniz tek başına bir atıştırmalık dilerseniz yemeklerinizin yanında harika bir aperatif olabilir. İşte kuru cacık malzemeleri ve tarifi…

KURU CACIK MALZEMELERİ

Süzme yoğurt

2 kaşık firik bulguru

Kuru nane

Taze nane

4 salatalık

Sarımsak

Tuz

Karabiber

KURU CACIK TARİFİ

Öncelikle az bir suyla bulguru haşlayın ve soğuması için kenara koyun. Salatalıkları küçük küçük doğrayın. Geniş bir kabın içine koyun, üzerine naneleri ve sarımsağı doğrayın. Bulguru ekleyin. En son yoğurdu ekleyip hafifçe karıştırın. En son kâselere koyduktan sonra hafif kuru nane ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun.