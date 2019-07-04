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Kuru domatesli muffin nasıl yapılır? İşte Kuru domatesli muffin tarifi
Kuru domatesli muffin nasıl yapılır? İşte Kuru domatesli muffin tarifi
Muffin denince aklınıza sadece küçük tatlı kekler mi geliyor? O zaman bunu yıkmanın tam zamanı. Çünkü kuru domatesli muffin tarifi ile tadına doyulmaz bir sahur lezzeti hazırlıyoruz. İşte, dilediğiniz kadar yiyebileceğiniz hem hafifi hem de doyurucu olan kuru domatesli muffin tarifi için gerekli malzemeler…
Sozcu.com.tr
Gurme 4 Temmuz 2019 - 14:07

Bugün listemizde tadına doyum olmayan bir muffin tarifi var. Asla vazgeçemeyeceğiniz lezzetler arasına girecek olan kuru domatesli muffin tarifi büyük küçük herkesin beğenisini kazacak. İşte kuru domatesli muffin tarifi…

KURU DOMATESLİ MUFFİN İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 yumurta
1 bardak süt
Yarım bardak sıvı yağ
10 dilim kuru domates
1 bardak lor peyniri
2 bardak un
Kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz

KURU DOMATESLİ MUFFİN TARİFİ

Öncelikle domatesleri kayna suya koyup yaklaşık 25 dakika kadar bekletin. Daha sonra çıkarıp küçük küçük doğrayın. Bir kasenin içinde yumurtaları kırın ve tuz atıp çırpın. Üzerine sütü ve yağı ekleyin. Daha sonra unu eleyerek ekleyin, üzerine de kabartma tozunu ekleyin. En son peyniri ve domatesleri de ekledikten sonra iyice karıştırın. Karışımı muffin kaplarına koyup 170 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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Son güncelleme: 14:08 - 04.07.2019
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