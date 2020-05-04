Kuru fasulye yemeği nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte etli kuru fasulye tarifi…

Mutfaklarda sıkça hazırlanan yemeklerden biri de kuru fasulye yemeği. Birçoğunun en sevdiği yemekler arasında yer alan kuru fasulyenin nasıl yapıldığını ve gerekli malzemeleri yazımızdan görebilirsiniz. Etli olarak da hazırlayabileceğiniz kuru fasulyenin yapılışı oldukça kolaydır. İşte kuru fasulye yemeği tarifi...

Kuru fasulye pilav ikilisi birçok kişinin favori yemeği arasında. Çoğunlukla soğuk havalarda daha fazla tercih edilen etki kuru fasulye yemeğinin yapılışı oldukça basittir. Peki kuru fasulye yapılışı için gereken malzemeler neler? İşte en lezzetli kuru fasulye yemeği tarifi ve gerekli malzemelerin listesi…

ETLİ KURU FASULYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2 bardak kuru fasulye

-Kemikli et

-1 soğan

-1 kaşık domates salçası

-1 kaşıktan biraz az biber salçası

-Zeytinyağı

-6 bardak su

-Tuz

ETLİ KURU FASULYE TARİFİ

Öncelikle kuru fasulyeler akşamdan suya konularak ıslatılır. Daha sonra düdüklü tencerenin içine yağ ile birlikte soğanları ekleyin biraz kavurun. Üzerine salçayı da ekleyin.

Daha sonrada etlerinizi ekledikten sonra hafifi çevirip fasulyeleri koyun. Suyunu ve tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatıp yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.