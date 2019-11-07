Kuşburnu kaç kalori? Kuşburnunun besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki kuşburnu kaç kaloridir? Kuşburnunun besin değerleri ve kalorisi...

Kuşburnu (Rosa canina), gül çiçeğinin, yaprakların hemen altındaki yuvarlak kısmıdır. Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya'da yetişen ve içi tüylü olan bu bitkinin birçok tohumu vardır. Bu tohumlar sonbaharda olgunlaşır. Kuşburnu ağaçları, bir ile 3,5 metre arasında olup gövdesi ve dalları dikenlidir. Kurutulmuş kuşburnu ve tohumlar ilaç yapmak için birlikte kullanılır.

Kuşburnunun sağlığa faydaları arasında romatoid artrit semptomlarını azaltma, solunum koşullarını hafifletme, kanseri önleme, kolesterolü düşürme, diyabeti yönetme, idrara çıkmayı arttırma, sindirimi düzenleme, bağışıklık sistemini arttırma, kan dolaşımını arttırma ve daha güçlü kemikler inşa etmesine yardım etme yetenekleri bulunur.

Kuşburnu ayrıca mide spazmları, mide asidi eksikliği, mide tahrişini ve ülserleri önleyen mide rahatsızlıkları ve bağırsak hastalıkları için “mide toniği” olarak da kullanılır. Ayrıca ishal, kabızlık, safra kesesi taşları, safra kesesi rahatsızlıkları, alt idrar yolu ve böbrek hastalıkları, sıvı tutulumu (ödem), gut, sırt ve bacak ağrısı (siyatik), diyabet, yüksek kolesterol, kilo kaybı, yüksek tansiyon için de kullanılır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kuşburnudur. İşte kuşburnunun besin değerleri ve kalorisi…

KUŞBURNU KAÇ KALORİDİR: 100 gram kuşburnu tohumu yaklaşık 162 kaloridir.

KUŞBURNUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram kuşburnunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 58.66 g

Enerji: 162 kcal

Protein: 1.6 g

Toplam yağ: 0.34 g

Karbonhidrat: 38.22 g

Lif: 24.1 g

Toplam şeker: 2.58 g

Kalsiyum: 169 mg

Demir: 1.06 mg

Magnezyum: 69 mg

Fosfor: 61 mg

Potasyum: 429 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.25 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 426 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.17 mg

Niasin: 1.3 mg

B-6 Vitamini: 0.08 mg

A Vitamini, RAE: 217 µg

A Vitamini, İÜ: 4345 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 5.84 mg

K Vitamini (filokinon): 25.9 µg