Kuşkonmaz kaç kalori? Kuşkonmazın besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de kuşkonmazdır. Peki, kuşkonmaz kaç kaloridir? 100 gram kuşkonmazın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Kuşkonmaz, folik asit bakımından zengin olan ve aynı zamanda iyi bir potasyum, lif, B6 vitamini, A vitamini ve C vitamini ve tiamin kaynağıdır. Antioksidanlar ve antienflamatuar özelliklerle dolu olan kuşkonmaz, 2.500 yıldır şifalı bir sebze olarak kullanılmaktadır. Bugün kuşkonmaz, insan diyetindeki değerli bir fenolik bileşik kaynağı olarak kabul edilir ve kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir sebzedir. Peki, kuşkonmaz kaç kaloridir? İşte kuşkonmazın besin değerleri…

KUŞKONMAZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık 20 kaloridir.

KUŞKONMAZIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram kuşkonmazda aşağıdakiler bulunur:

Su: 93.22 g

Enerji: 20 kcal

Protein: 2.2 g

Toplam yağ: 0.12 g

Karbonhidrat: 3.88 g

Lif: 2.1 g

Toplam şeker: 1.88 g

Kalsiyum: 24 mg

Demir: 2.14 mg

Magnezyum: 14 mg

Fosfor: 52 mg

Potasyum: 202 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0,54 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 5.6 mg

Tiamin: 0.14 mg

Riboflavin: 0.14 mg

Niasin: 0.98 mg

B-6 Vitamini: 0.09 mg

Folat, DFE: 52 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 38 µg

A Vitamini: 756 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.13 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 41,6 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg