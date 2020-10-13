Kuyudan çıkarılan Söğle peynirinin kilosu 100 lira

Söğle peyniri, Batı Akdeniz’in en yüksek noktalarından Kızlar Sivrisi’nin eteklerinde otlayan keçilerin sütünden üretiliyor. Keçi sütünün kaynatılıp, mayalanarak üretildiği Söğle peyniri haziran ayında ortalama 70 kilo gelen derilere doldurularak, kuyulara atılıyor.

Önce rende, sonra elle ufalanan Söğle peyniri keskiç denilen bir sopa ile derilere dolduruluyor. Derilerin ağzı dikilip, haziran ayı ortasında 10 metre derinliğinde kuyulara atılıyor.

NUH’UN AMBARI PROJESİNE ADAY

Söğle peynirinin tanıtılması için çalışmalar yapan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, şöyle konuştu:

* Söğle peyniri, Elmalı’ya özgü bir marka peynir. Kültürel bir mirasımız ve yöremize özgü bir lezzetimiz. Sadece Küçük ve Büyük Söğle mahallelerimizde üretiliyor.

* Bunun öncelikle üretimini artırmak, ardından coğrafi işaret almak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz aşamada geleneksel yöntemle üretilen yerel gıda ve üreticilerin yer aldığı Nuh’un Ambarı Projesi’ne aday durumda. Çok yakında bu listeye girecek, ardından yöresel bir marka haline gelecek. (DHA)