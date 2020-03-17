Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Leblebi kaç kalori? Leblebinin besin değerleri ve kalorisi…
Leblebi kaç kalori? Leblebinin besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, sağlık açısından pek çok faydası bulunan leblebi kaç kaloridir? Leblebinin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 17 Mart 2020 - 11:49

Besin değeri oldukça yüksek olan leblebi, lifli bir yapıya sahip olduğundan özellikle kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir besindir. İşte, leblebinin besin değerleri ve kalorisi…

LEBLEBİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram leblebi yaklaşık 364 kaloridir.

LEBLEBİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram leblebide aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 364 kcal
Toplam Yağ: 6 g
Doymuş Yağ: 0,6 g
Çoklu Doymamış Yağ: 2,7 g
Tekli Doymamış Yağ: 1,4 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 24 mg
Potasyum: 875 mg
Karbonhidrat: 61 g
Lif: 17 g
Şeker: 11 g
Protein: 19 g
A Vitamini: 67 IU
C Vitamini: 4 mg
Kalsiyum: 105 mg
Demir: 6,2 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,5 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 115 mg

İLGİLİ HABERLeblebinin faydaları nelerdir? Leblebinin vücuda yararları...
Son güncelleme: 11:50 - 17.03.2020
Etiketler