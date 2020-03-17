Leblebi kaç kalori? Leblebinin besin değerleri ve kalorisi…
Besin değeri oldukça yüksek olan leblebi, lifli bir yapıya sahip olduğundan özellikle kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir besindir. İşte, leblebinin besin değerleri ve kalorisi…
LEBLEBİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram leblebi yaklaşık 364 kaloridir.
LEBLEBİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram leblebide aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 364 kcal
Toplam Yağ: 6 g
Doymuş Yağ: 0,6 g
Çoklu Doymamış Yağ: 2,7 g
Tekli Doymamış Yağ: 1,4 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 24 mg
Potasyum: 875 mg
Karbonhidrat: 61 g
Lif: 17 g
Şeker: 11 g
Protein: 19 g
A Vitamini: 67 IU
C Vitamini: 4 mg
Kalsiyum: 105 mg
Demir: 6,2 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,5 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 115 mg