Lezzet dolu krep tarifi… Pazar kahvaltısına özel krep nasıl yapılır?

Krep hem yemek hem de kahvaltı için en çok tercih edilen tarifler arasındadır. Evinizdeki malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz krep tarifi bazı yörelerimizde akıtma olarak da bilinir. Siz de krep yemeği çok seviyor ancak daha önce hiç mutfağınıza taşımadıysanız sizin için hazırladığımız tarif ile geç kalmadan denemelisiniz. Yanında dilerseniz çeşit çeşit peynir dilerseniz reçel yiyebileceğiniz krep sade olarak da tüketebilirsiniz. İşte krep için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Krep bazı yörelerimizde akıtma olarak bilinen ve özelikle kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Büyük küçük, çocuk, genç yaşlı herkesin bayılarak yediği krep yapımının da çok kolay olması sebebi ile sık sık yapılan bir tarif. İşte krep için gerekli olan malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

KREP TARİFİ VE MALZEMELERİ

Krep yapımı

Derim bir kabın içine 1 bardan sütü alın. Üzerine suyu ve unu ilave edin. Ardından sıvı yağı yumurtayı ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın. Hazırladığınız krep harcından küçük bir kepçe yardımı ile ısıttığınız tavaya koyun. Tavayı hafif hafif oynatarak krepi açın. Arkalı önlü pişirdikten sonra kenara alın.

Afiyet olsun…

Krep malzemeleri

– 2 yumurta

– 1 bardak süt

– 1 bardak su

– 1 kaşık sıvı yağ

– 6 kaşık un

– Tuz