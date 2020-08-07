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Lezzet dolu levrek marin tarifi: Levrek marin nasıl yapılır? İşte malzemeler…
Lezzet dolu levrek marin tarifi: Levrek marin nasıl yapılır? İşte malzemeler…
Sağlığa katkısıyla dikkat çeken yiyeceklerden biri olan balığın en çok tercih edilenlerinin başında levrek geliyor. Levrek marin yapmak isteyen birçok kişi bu konunun püf noktalarını araştırıyor İşte “levrek marin nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve levrek marin tarifi…
Gurme 7 Ağustos 2020 - 21:32

Levrek marin lezzetinin de üst seviyelerde olması sebebiyle tercih edilen bir tarif. Levrek marin yapmak isteyen birçok kişi bu konunun püf noktalarını araştırıyor. İşte “levrek marin nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve levrek marin tarifi…

LEVREK MARİNE MALZEMELERİ:

1 adet levrek
1 adet ince kıyılmış soğan, tuz

Sos için:

1 çay kaşığı hardal
1 adet limonun suyu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı elma sirkesi

LEVREK MARİNE YAPILIŞI:

Levreği filetolarına ayırdıktan sonra parmak uzunluğunda doğrayın. Soğanı tuzla ovduktan sonra yıkayıp tuzunu alın. Diğer tarafta hardalı limon suyu ile açın. Zeytinyağı ilave edip mayonez kıvamına getirin.

Elma sirkesi katarak sos hazırlayın. Bu sosun içinde balık ve soğanı 2 saat marine ettikten sonra servis yapın.

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