Lezzet dolu levrek marin tarifi: Levrek marin nasıl yapılır? İşte malzemeler…
Levrek marin lezzetinin de üst seviyelerde olması sebebiyle tercih edilen bir tarif. Levrek marin yapmak isteyen birçok kişi bu konunun püf noktalarını araştırıyor. İşte “levrek marin nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve levrek marin tarifi…
LEVREK MARİNE MALZEMELERİ:
1 adet levrek
1 adet ince kıyılmış soğan, tuz
Sos için:
1 çay kaşığı hardal
1 adet limonun suyu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı elma sirkesi
LEVREK MARİNE YAPILIŞI:
Levreği filetolarına ayırdıktan sonra parmak uzunluğunda doğrayın. Soğanı tuzla ovduktan sonra yıkayıp tuzunu alın. Diğer tarafta hardalı limon suyu ile açın. Zeytinyağı ilave edip mayonez kıvamına getirin.
Elma sirkesi katarak sos hazırlayın. Bu sosun içinde balık ve soğanı 2 saat marine ettikten sonra servis yapın.