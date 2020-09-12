Lezzet dolu patriot böreği tarifi ve malzemeleri

Patriot böreği açma yufkadan ya da hazır yufkadan yapılabiliyor. Sizler için hazırladığımız malzeme listesinde hem böreğin hem sosunun malzemeleri yer alıyor.
PATRİOT BÖREĞİ MALZEMELERİ
Börek için;
3 adet hazır yufka
6 su bardağı tavuk suyu
1 buçuk bardak çekilmiş ceviz içi
Sos için;
30 gram tereyağı
3 yemek kaşığı yoğurt
3 adet dövülmiş sarımsak
3 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sirke
3 su bardağı su
PATRİOT BÖREĞİ TARİFİ
Hazır yufkaları, irice parçalara ayırıp, fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. Önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında 15-20 dakika iyice sararıncaya kadar kızartın. Kızarma işleminden sonra yufkaları fırın kabına koyun ve üzerine 6 su bardağı sıcak tavuk suyu gezdirin. Üzerine çekilmiş ceviz içi serpiştirin.
Sosun tarifi;
sıvıyağı, yoğurdu, dövülmüş sarımsağı, sirkeyi, tuzu, unu ve 3 su bardağı ılık tavuk suyunu çırparak, tencereye koyun ve tereyağını ekleyin. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Sosu cevizli yufkaların üzerine döküp isterseniz tereyağında kızdırdığınız kırmızı biberli sosu en üste gezdirin.