Lezzetiyle büyüleyen pankek tarifi… Hem kolay hem lezzeti pankek nasıl yapılır?

Türk mutfağında akıtma ve krep olarak bir benzeri yapılan ve kahvaltılarda sevilerek tüketilen pankek nedir ve nasıl yapılır? Özellikle kahvaltılarda tercih edilen pankek yumuşacık dokusu ve yan ürünlerle uyumuyla birçok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte basit bir tarifle lezzetli pankek nasıl yapılır sorusunun cevabı...

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Pankek kahvaltı sofralarının baştacı olmayı hak eden bir lezzet. Evdeki malzemelerle basitçe yapılabilecek pankekin en önemli malzemeleri, yumurta, un, kabartma tozu, toz şeker, süt, ayçiçek yağı. Pankek sevilerek tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor, en güzel pankeki yapmak isteyenler ise pankek tarifleri konusunda aramalar yapıyor. İşte tarifi…

PANKEK TARİFİ

Pankek için gerekli malzemeler;

1 su bardağı süt,

1,5 su bardağı un,

1 paket vanilin (5 gr),

1 paket kabartma tozu (10 gr),

1 yemek kaşığı silme toz şeker,

1 adet yumurta,

1 tutam tuz.

PANKEK YAPILIŞI

Bir kaba yumurtayı kırıp çırpalım. Üzerine toz şekeri, sütü, unu, kabartma tozunu, tuzu ve vanilini ilave edip iyice çırpalım. Yapışmaz bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım. Pankeklerinizin hangi büyüklükte olmasını istiyorsanız o miktarda hamur alıp tavaya dökelim. Hamurun üstü göz göz olunca bir spatula yardımı ile arkasını çevirelim. Her iki tarafını da pişirdikten sonra pişen pankekleri servis tabağına alalım. Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Penkeklerimizi bal, çikolata, tahin, pekmez ve istediğinizmeyveler ile servis yapın. Pankekin bir porsiyonu (180 gr) 437 kcal’dir.