Lezzetli soğuk çorba tarifi: Soğuk çorba nasıl yapılır?

Havaların ısınmasıyla birlikte soğuk çorbalar da sık sık sofralarımıza konuk olmaya başladı. Besleyici ve lezzetli bir soğuk çorba tarifi de biz hazırladık. İşte soğuk çorba malzemeleri ve pratik yapılışı…
SOĞUK ÇORBA İÇİN GEREKEN MALZEMELER;
4 bardak su
½ kg yoğurt
3 salatalık
4 kaşık ince bulgur
2 kaşık mısır (Haşlanmış)
Dereotu
Maydanoz
Zeytinyağı
Taze nane
Tuz
Turp
SOĞUK ÇORBANIN YAPILIŞI
Salatalıkları iyice yıkadıktan sonra alacalı bir şekilde soyun. Daha sonra cacıkta olduğu gibi küp küp doğrayın. Dereotunu, naneyi ve maydanozu da aynı şekilde ince ince doğrayın.
Geniş bir kabın içine yoğurdu koyun karıştırın. Daha sonra yavaşça suyu ekleyin. İyice çırpın. Daha sonra içine turp dışındaki tüm malzemeleri ekleyin ve bir kes daha karıştırın.
Servis kâselerine koyduktan sonra turp ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.