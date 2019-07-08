Lezzetli soğuk çorba tarifi: Soğuk çorba nasıl yapılır?

Soğuk çorbaların havaların ısınması yazın yaklaşmasıyla birlikte artık yemek menülerinde soğuk çorbalar da yerlerini almaya başladı. Lezzetli soğuk çorba tarifleri sanılanın aksine oldukça besleyici çorbalardır. Sizin için hazırladığımız soğuk çorbada da olduğu gibi içindeki malzemeler hem sağlıklı hem de birbirine çok yakışan malzemelerdir. İşte lezzetli soğuk çorba tarifi…

Havaların ısınmasıyla birlikte soğuk çorbalar da sık sık sofralarımıza konuk olmaya başladı. Besleyici ve lezzetli bir soğuk çorba tarifi de biz hazırladık. İşte soğuk çorba malzemeleri ve pratik yapılışı…

SOĞUK ÇORBA İÇİN GEREKEN MALZEMELER;

4 bardak su

½ kg yoğurt

3 salatalık

4 kaşık ince bulgur

2 kaşık mısır (Haşlanmış)

Dereotu

Maydanoz

Zeytinyağı

Taze nane

Tuz

Turp

SOĞUK ÇORBANIN YAPILIŞI

Salatalıkları iyice yıkadıktan sonra alacalı bir şekilde soyun. Daha sonra cacıkta olduğu gibi küp küp doğrayın. Dereotunu, naneyi ve maydanozu da aynı şekilde ince ince doğrayın.

Geniş bir kabın içine yoğurdu koyun karıştırın. Daha sonra yavaşça suyu ekleyin. İyice çırpın. Daha sonra içine turp dışındaki tüm malzemeleri ekleyin ve bir kes daha karıştırın.

Servis kâselerine koyduktan sonra turp ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.