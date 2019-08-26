Limonlu kek tarifi: Limonlu kek nasıl yapılır?

Farklı, lezzetli ve pratik bir kek tarifi arıyorsanız limonlu kek tam aradığınız tarif. Limonun enfes lezzetini beyaz çikolata ile birleştirerek sunabileceğiniz limonlu kek tarifi için gerekli olan malzemeleri ve en kolay şekilde yapmanızı sağlayacak tarifi sizin için derledik. İşte limonlu kek tarifi…

Daha önce hiç limonun enfes tadını çikolata ile birleştirdiniz mi? Cevabınız hayır ise hemen ekran başına geçmenizi öneririz. Tek başına bile birçok tatlı tarifini solda sıfır bırakabilen limonlu kek beyaz çikolata ile birleştiği zaman tadına doyulmaz bir lezzet olacak, garanti ediyoruz. İşte limonlu kek tarifi ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartarak şahane bir lezzet yakalayabileceğiniz limonlu kek malzemeleri ve tarifi…

LİMONLU KEK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-4 yumurta

-1,5 bardak şeker

-1 limon kabuğu (rendelenmiş)

-2 kaşık limon suyu

-½ bardak sıvı yağ

-1 bardak süt

-3 bardak un

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

– 100 gr beyaz çikolata

LİMONLUK KEK TARİFİ

Öncelikle bir kabın içinde şeker ve yumurtaları yaklaşık 4-5 dakika krema kıvamına gele kadar karıştırın. Ardından sıvı yağı, sütü, limon suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Ardından üzerine elediğiniz unu, kabartma tozunu ve vanilya ekleyin ve karışımı bir spatula ile yavaşça karıştırın.

Daha sonra kek kalıbını yağlayın ve karışımı dökün. 170 derecede yaklaşık 40 dakika pişirin. Kek pişerken benmari usulü beyaz çikolatayı eritin. Kek pişip biraz soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.