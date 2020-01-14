Limonun besin değerleri ve kalorisi… Limon kaç kaloridir?

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de limondur. Peki, limon kaç kaloridir? 100 gram limonun kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Bilimsel adı Citrus olan limon ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen limon, çay, çorba, salata gibi yemeklerde sıklıkla tükettiğimiz bir meyvedir. İçerdiği mineraller, vitaminler ve kimyasallarla birçok hastalığa iyi gelen limon özellikle kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir besindir. Limonun içindeki çözünür pektin lifi, midenizin genişlemesine ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Şimdi, limonun besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… Limon kaç kaloridir? İşte cevabı…

LİMON KAÇ KALORİDİR: 100 gram limon yaklaşık 29 kaloridir.

LİMONUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram limonun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 88.98 g

Enerji: 29 kcal

Protein: 1.1 g

Toplam yağ: 0.3 g

Karbonhidrat: 9.32 g

Lif: 2.8 g

Toplam şeker: 2.5 g

Kalsiyum: 26 mg

Demir: 0.6 mg

Magnezyum: 8 mg

Fosfor: 16 mg

Potasyum: 138 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0,06 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 53 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.02 mg

Niasin: 0.1 mg

B-6 Vitamini: 0.08 mg

Folat, DFE: 11 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ: 22 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg