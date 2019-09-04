Lokum gibi ciğer sote tarifi: Sebzeli ciğer sote nasıl yapılır?

Sakatat sevenlerin özellikle bayılacağı bir tarifle karşınızdayız. Sakatat denince akıllara gelen ilk lezzet ciğer sote tarifi ile şahane bir sofra hazırlayabilirsiniz. Yapması oldukça kolay bir yemek olan ciğer sote tarifi yanında şahane bir pilav ve salata ile çok iyi gider. İşte ciğer tarifi malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Et yemekleri arasında bambaşka bir yeri olan sakatatlar sevenler için hazırladığımız ciğer sote tarifi, yapı kolay ve oldukça lezzetli bir yemektir. Yumuşacık, lokum gibi pişmiş bir ciğer sote ile sevdiklerinize harika bir sofra hazırlayabilirsiniz. Yanına hemen hemen her yemek yakışan ciğer sote pirinç pilavı ve çoban salata ile daha da harika olur. İşte ciğer sote malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

CİĞER SOTE MALZEMELERİ

-500 gr dana ciğeri

-1 tane kuru soğan

-3 diş sarımsak

-3 tane yeşil biber

-2 tane domates

-½ kaşık domates salçası

-1 kaşık tereyağı

-3 kaşık zeytinyağı

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı toz karabiber

-1 tatlı kaşığı kekik

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı toz kırmızı biber

CİĞER SOTE TARİFİ

Geniş ve derin bir tavanın içine zeytinyağını ve tereyağını koyun. Üzerine ince ince doğradığınız kuru soğanı ve sarımsakları koyun. Hafif kavurun.

Küp küp doğradığınız ciğerleri yıkayın ve süzün. Daha sonra soğanların üzerine ekleyin. Biraz karıştırıp kapağını kapatın. Kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Ardından ince ince doğradığınız biberleri, domatesleri de ekleyin. Daha sonra salçayı biraz su ile eritip ekleyin. Baharatlarını da ekledikten sonra karıştırın. 20 dakika daha pişirip kapatın.

Afiyet olsun.