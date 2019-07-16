Lor dolması nasıl yapılır? İşte Lor dolması tarifi

Lor dolması, Erzurum'un en meşhur lezzetlerinden biridir. Lor ve bulgur ile yapılan dolmanın tarifini sizin için hazırladık. Etli dolmalara bir ara vermek isteyenler için iyi bir seçenek olan lor dolmasının sanıldığı kadar zor bir yapımı da yok. Peki lor dolması nasıl yapılır merak ediyor musunuz? İşte lor dolması malzemeleri ve yapımı…