Lor dolması nasıl yapılır? İşte Lor dolması tarifi

Erzurum yöresine ait lor dolması, sofranızda değişik tatlara yer vermek isteyenler için harika bir seçenek. Daha önce eğer lor dolması yemediyseniz hemen tarifimize göz atın. İşte lor dolması malzemeleri ve tarifi…
Lor dolması malzemeleri;
İç harcı;
– 250 gr lor peyniri
– 1 bardak bulgur
– Pazı yaprağı
– Kaymak
Üzeri için;
– Tereyağı
– Yoğurt
– Sarımsak
Lor dolması yapımı;
Bir tencerenin içinde bulguru pilav yapar gibi pişirin. Pişince tezgâha soğumaya bırakın. Hafif ılıdıktan sonra kaymak ve lor peynirini ekleyin ve karıştırın. Pazıları rahat sarılması için 15 dakika kadar sıcak suda bekletin. İç harcı pazıların içine koyup sarın. Fırın tepsisine dizin 20 dakika pişirin. Ardından tavanın içinde erittiğiniz tereyağını üzerine dökün. Sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.