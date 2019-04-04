Lor tatlısı tarifi: Lor tatlısı nasıl yapılır?

Tatlı krizlerine en güzel alternatif yine geleneksel lezzetlerimizden lor tatlısı ile geldi. Lor tatlısı tarifi hem pratik yapısı hem de lezzetli tadı ile oldukça seviliyor. İşte lor tatlısı malzemeleri ve tarifi…

Hiç aklınızda yokken tatlı kriziniz mi tuttu? Evinizdeki malzemeler ile dakikalar içinde yapabileceğiniz lor tatlısı bu krizlerin en lezzetli şekilde atlatılmasını sağlayacak. Geleneksel lezzetlerimizden lor tatlısı ile muhteşem bir sunum hazırlayabilirsiniz. Dondurma, meyve ya da çikolata sosuyla servis edebileceğiniz lor tatlısı, tadını damaklarda bırakacak. İşte hem misafirlerinize hem de kendinize hazırlayabileceğiniz lor tatlısı malzemeleri ve yapımı…

LOR TATLISI MALZEMELERİ

½ kg lor peyniri (Tuzsuz)

2 yumurta

1 kaşık sıvı yağ

4 kaşık un

Kabartma tozu

Şerbet için;

3 bardak toz şeker

3,5 bardak su

LOR TATLISI TARİFİ

Derin bir kabın içinde tüm malzemeleri karıştırın. Tamamen pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğurmaya devam edin. Başka bir kasenin içinde biraz sıvı yağ koyup ellerinizi sürekli yağlı tutmak için kullanın. Ellerinizi yağladıktan sonra hamurdan bir parça alıp ve şekil verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinize dizin. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Bu esnada bir tencerenin içinde şerbet için şeker ve suyu kaynatın ve soğutun. Pişen tatlılarınızı soğuk şerbetin içine atın. Biraz bekledikten sonra çukur bir tabağa alıp şerbet ile biraz daha bekletebilirsiniz. Yanında dondurma, meyve veya çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.