Lor tatlısı tarifi: Lor tatlısı nasıl yapılır?

Hiç aklınızda yokken tatlı kriziniz mi tuttu? Evinizdeki malzemeler ile dakikalar içinde yapabileceğiniz lor tatlısı bu krizlerin en lezzetli şekilde atlatılmasını sağlayacak. Geleneksel lezzetlerimizden lor tatlısı ile muhteşem bir sunum hazırlayabilirsiniz. Dondurma, meyve ya da çikolata sosuyla servis edebileceğiniz lor tatlısı, tadını damaklarda bırakacak. İşte hem misafirlerinize hem de kendinize hazırlayabileceğiniz lor tatlısı malzemeleri ve yapımı…
LOR TATLISI MALZEMELERİ
½ kg lor peyniri (Tuzsuz)
2 yumurta
1 kaşık sıvı yağ
4 kaşık un
Kabartma tozu
Şerbet için;
3 bardak toz şeker
3,5 bardak su
LOR TATLISI TARİFİ
Derin bir kabın içinde tüm malzemeleri karıştırın. Tamamen pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğurmaya devam edin. Başka bir kasenin içinde biraz sıvı yağ koyup ellerinizi sürekli yağlı tutmak için kullanın. Ellerinizi yağladıktan sonra hamurdan bir parça alıp ve şekil verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinize dizin. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.
Bu esnada bir tencerenin içinde şerbet için şeker ve suyu kaynatın ve soğutun. Pişen tatlılarınızı soğuk şerbetin içine atın. Biraz bekledikten sonra çukur bir tabağa alıp şerbet ile biraz daha bekletebilirsiniz. Yanında dondurma, meyve veya çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.