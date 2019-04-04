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Makarnalı salata tarifi: Doyurucu makarnalı salata nasıl yapılır?
Makarnalı salata tarifi: Doyurucu makarnalı salata nasıl yapılır?
Salata ile doyulmaz diyenler için harika bir makarnalı salata tarifi hazırladık. Doyurucu makarnalı salata tarifi ile düşük kalorili ancak açlığınızı tamamen ortadan kaldıracak bir öğün hazırlayabilirsiniz. İşte makarnalı salata tarifi…
Sozcu.com.tr
Gurme 4 Nisan 2019 - 17:23

Yediklerinize dikkat ediyor, yaza daha formda girmek istiyor ancak sofradan da aç kalkmak istemiyorsanız doyurucu makarnalı salata tarifi tam size göre. Hem doyurucu hem hafif bir lezzet olan makarnalı salata tarifi aynı zamanda hazırlanması da çok kolay bir yemek… Makarnalı salatanızın içine koyduğunuz malzemelerle çeşitlendirebileceğiniz gibi mevsim yeşilliklerinden de yararlanabilirsiniz. İşte makarnalı salata malzemeleri ve tarifi…

MAKARNALI SALATA MALZEMELERİ;

1 paket makarna
Brokoli
Kıvırcık ya da marul
Beyaz peynir
Tulum peyniri
Zeytin
Mısır
Taze nane
Fesleğen
Reyhan
Tuz
Limon
Zeytinyağı
Baharat

MAKARNALI SALATANIN TARİFİ

Öncelikle geniş bir tencereye 3,5 bardak su koyun ve kaynatın. Makarnayı kaynayan suya dökün ve suyuna tuz atıp pişirin. Geniş bir salata kâsesinin içine haşladığınız makarnayı alın ve soğutun. Buharda haşladığınız brokolileri küçük parçalar halinde makarnanın üzerine ekleyin. Diğer tüm malzemeleri de dilediğiniz boyutlarda bölerek üzerine ekleyin. Başka bir kasenin içinde yağı limon baharatları karıştırıp salatanızın üzerine dökün.
Afiyet olsun.

Son güncelleme: 17:26 - 04.04.2019
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