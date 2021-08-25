Malatya içli köfte ve Banazı karası üzümü coğrafi işarete kavuştu

Malatya’nın yöresel lezzetlerinden Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümü Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuştu.

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Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar neticesinde, Malatya'nın yöresel lezzetlerinden Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümü Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuştu.

Malatya ve Yeşilyurt'un tarihsel zenginlikleri, yemekleri, tarımsal ürünleri ve medeniyetini ön plana çıkartmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın geleneksel sofra kültüründe özel bir konumda olan içli köfte ile tadı ve aromasıyla farklı bir lezzet olan Banazı karası üzümünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

PADİŞAH YEMEĞİ

Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümünün tanıtımı ve pazarlamasını daha planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirerek kentin turizm ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunacaklarını ifade eden Başkan Çınar şöyle konuştu:

“Malatya mutfağının eşsiz lezzetlerinden olup, damaklarda farklı bir tat bırakan içli köftemiz ile banazı karası üzümümüzün yakından tanınması ve bilinmesi için önemli bir belgeye kavuştuk.

Malatya ile markalaşan Malatya İçli Köfte Yemeğimiz ve Yeşilyurt'umuzun verimli topraklarında yetişen Banazı Karası Üzümümüz, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilmesiyle birlikte kültürel ve ekonomik açıdan da korumaya alınmış oldu.

Bu eşsiz lezzetlerimizin hazırlanışı ve sunumunu da artık belli bir düzeye yerleştirip, hak ettiği değeri görmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Padişah yemeği olarak bilinen kiraz yaprağı sarma köftemiz ve dalbastı kirazımızdan sonra banazı üzümümüz ve içli köftemizin de coğrafi işaret tescil belgesine layık görülmesi hepimizi mutlu etmiştir.

Bugün aldığımız tescil belgelerinden sonra Malatya'da tescillenen yöresel ürünlerimizin sayısını 14'e çıkmış oldu.”

İHA

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