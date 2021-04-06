Malatya’nın kağıt kebabına coğrafi işaret

Malatya’nın meşhur yemekleri arasında yer alan kağıt kebabı, ‘Malatya Kağıt Kebabı’ olarak tescillendi. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,”İlimizin ticari hayatının canlılığı için, coğrafi işaret tescilini önemsiyoruz” dedi.

Tescil belgesi, Ankara’da bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu’nda düzenlenen bir programla takdim edildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından takdim edilen coğrafi işaret belgesininin teslim programına, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı ve Şube Müdürü Ahmet Özerhan katıldı.

MALATYA PEYNİRİNE DE COĞRAFİ İŞARET BEKLENİYOR

Sadıkoğlu, kağıt kebabı için bir yıl önce yapılan başvuru sürecinin yakından takip edilerek tescil belgesini kente kazandırıldığını söyledi.

Malatya peyniri için de coğrafi işaret başvurusunun nihai sonuca ermek üzere olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, “İnşallah çok yakın zamanda Malatya peyniri coğrafi işaret belgesini de alacağız. Malatya’mızı sanayi anlamında büyütürken, gastronomi ve kültürel alandaki bu tür çalışmalarla da ticari hayatı canlı tutmayı hedefliyoruz” dedi.

YAPILIŞI MALATYA’YA ÖZGÜ

Sadıkoğlu, gastronomi kültürünün tanıtımı ve korunması adına ‘Malatya Kağıt Kebabı’nın tescil sürecindeki büyük katkıları için Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı’ya teşekkür etti:

“Kağıt kebabının da içinde yer aldığı tava yemeklerini dört kuşaktır geçmişten geleceğe taşıyan, tescil sürecinde kağıt kebabının ilimize has yapılışı ve hikayesi konusunda bilgi birikimini paylaşarak katkı sunan Zeki Bey’e teşekkür ediyorum. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Akif Gülaçtı’ya da teşekkür ediyorum. Sayın müdürümüz ekibiyle gayret göstererek tescil sürecine ciddi katkılar sundu. Ayrıca tescil sürecinde bizlere önemli destekler sunan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Habip Asan ile Kurum Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Duyar ve hemşerimiz Cemil Başpınar’a şükranlarımı sunuyorum.” (İHA)



İlginizi Çekebilir Sürmene pidesi coğrafi işaretle tescillendi