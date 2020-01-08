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Mango kaç kalori? Mangonun besin değerleri ve kalorisi
Mango kaç kalori? Mangonun besin değerleri ve kalorisi
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de mangodur. İşte, mangonun besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 8 Ocak 2020 - 12:59

Mango doymuş yağ, kolesterol ve sodyum bakımından çok düşüktür. Mükemmel bir diyet lifi, B6 vitamini, ayrıca iyi bir A vitamini ve C vitamini kaynağıdır. Mangonun yararlarından biri de kilo vermeye yardımcı olmak. Bir fincan mango porsiyonunda 2.6 gram lif bulunur ve bu da daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Peki, mango kaç kaloridir? Mangonun besin değerleri ve kalorisi…

MANGO KAÇ KALORİDİR: 100 gram mango yaklaşık 60 kcal’dır.

MANGONUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram mangoda aşağıdakiler bulunur:

Su: 83,46 g
Enerji: 60 kcal
Protein: 0,82 g
Toplam yağ: 0,38 g
Karbonhidrat: 14.98 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 13.66 g
Kalsiyum: 11 mg
Demir: 0.16 mg
Magnezyum: 10 mg
Fosfor: 14 mg
Potasyum: 168 mg
Sodyum: 1 mg
Çinko: 0.09 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 36,4 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.67 mg
B-6 Vitamini: 0.12 mg
Folat, DFE: 43 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 54 µg
A Vitamini, İÜ: 1082 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.9 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 4.2 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.14 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.07 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son güncelleme: 13:00 - 08.01.2020
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