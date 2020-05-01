Mantar çorbası nasıl yapılır? Sütlü mantar çorbası tarifi ve gerekli malzemeler…

Çorbanın her türlüsünü severim diyenler için alternatif olabilecek mantar çorbasının yapılışını yazımızda sizler için hazırladık. Genellikle akşam yemeği öncesinde tercih edilen mantar çorbası sütlü ve kremalı olarak da tercih edilebiliyor. Peki mantar çorbası tarifi nedir, nasıl yapılır? Mantar çorbası için gerekli malzemeler neler?

Mantar çorbasında en fazla bilininen kremalı olanıdır. Ancak lezzetli bir mantar çorbası için sütlü olanı da tercih edilebilir. Hem sağlıklı, hem hafif hem de kolay yapılışı ile mutfaklarda sıkça hazırlanan mantar çorbası tarifini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte en güzel sütlü mantar çorbası yapılışı ve gerekli malzemeler…

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI MALZEMELERİ

1 paket mantar

1 havuç

2 kaşık un

3 bardak süt

6 bardak su

4 kalık yağ

Tuz

Karabiber

Sosu için;

½ kaşık tereyağı

½ kaşık kırmızı toz biber

Dereotu

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI YAPILIŞI

Öncelikle mantarları 15 dakika sirkeli suda bekletin. Ardından iyice yıkayıp küçük küçük doğrayın. Orta boy bir tencerenin içine sıvı yağı koyun. Havuçlarınızı rendeleyip bu yağda kavurun. Birkaç dakika kavurduktan sonra 2 bardak su koyup pişmeye bırakın.

Başka bir tencerenin içinde 2 kaşık un ve 1 kaşık sıvı yağı kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra üzerine 4 bardan suyu ve sütü ekleyin. Pişen havuçları ve mantarı ekleyin. Tuzunu ve baharatını atın. Pişmeye bırakın. Arada karıştırın.

Üzerindeki sosu için tereyağını eritin ve kırmızı biberle karıştırın. Kâselerinize aldığınız çorbanın üzerine ya da direk tencereye dökebilirsiniz.

Dereotuyla servis edin.

Afiyet olsun.